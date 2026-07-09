कर्नाटक ने एसआईआर के तहत 86 प्रतिशत से अधिक जनगणना प्रपत्र वितरित किए

बेंगलुरु, 9 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) में महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य भर में पात्र मतदाताओं को 86 प्रतिशत से अधिक जनगणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 85,088 मृत मतदाताओं की पहचान की जा चुकी है।

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अब तक 4,78,47,260 जनगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 86.32 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 26,668 मतदान केंद्रों (45.16 प्रतिशत) पर जनगणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण हो चुका है, जबकि 14,013 मतदान केंद्रों (23.73 प्रतिशत) पर 90 प्रतिशत से अधिक वितरण दर्ज किया गया है।

डिजिटलीकरण के मोर्चे पर, 74,80,396 जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जो कुल मतदाताओं का 13.49 प्रतिशत है।

केवल छह मतदान केंद्रों का ही 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 150 मतदान केंद्रों ने 90 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लिया है।

सीईओ कार्यालय ने यह भी बताया कि मतदाताओं द्वारा कुल 0.34 प्रतिशत (1,86,321 जनगणना प्रपत्र) ऑनलाइन जमा किए गए हैं।

सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने एएसडीडीओ (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और अन्य) श्रेणी के अंतर्गत 2,20,549 मामले पाए हैं। इसके अतिरिक्त, 6,544 मतदाता लापता या अनुपस्थित पाए गए, जबकि 1,13,697 मतदाता अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे।

इस प्रक्रिया में 85,088 मृत मतदाताओं, 14,370 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है जो पहले से ही कहीं और पंजीकृत थे, और 850 मामलों को अन्य श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट और सत्यापित करना है, ताकि मतदाता रिकॉर्ड सटीक और अपडेट रहें।

गुरुवार तक की नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 16 जून, 2026 तक कर्नाटक में कुल 5,54,32,314 पंजीकृत मतदाता थे। गणना प्रपत्र मुद्रित कर सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को वितरण हेतु उपलब्ध करा दिए गए हैं।

घर-घर जाकर गणना करने और प्रपत्रों का डिजिटलीकरण करने का कार्य 30 जून से प्रारंभ हुआ और 29 जुलाई तक जारी रहेगा।

--आईएएनएस

एमएस/