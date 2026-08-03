कर्नाटक मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेताओं को नहीं मिली जगह, एसएस मल्लिकार्जुन अंतिम समय में शामिल

बेंगलुरु, 3 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार लिस्ट में कांग्रेस नेतृत्व द्वारा अंतिम समय में किए गए बदलावों से सोमवार को पार्टी के भीतर कुछ असंतोष पैदा हो गया। कई निराश विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की धमकी दी, समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और एक पार्टी कार्यकर्ता ने विरोध में जहर खा लिया।

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कांग्रेस हाई कमान ने शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले मनकल एस. वैद्य को मंत्रियों की अंतिम लिस्ट से हटाकर पूर्व मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन को शामिल कर लिया है। मध्य कर्नाटक के वरिष्ठ लिंगायत नेता मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल करना पार्टी द्वारा मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और सामुदायिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।

अंतिम समय में हुए फेरबदल से कई उम्मीदवार बेहद नाराज हो गए।

विधायक यशवंत रायगौड़ा पाटिल ने घोषणा की कि उन्होंने अपना इस्तीफा तैयार कर लिया है और अंतिम समय तक मंत्रिमंडल में पद दिए जाने के आश्वासन मिलने के बावजूद अंतिम सूची से हटाए जाने के बाद वे इसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे।

पाटिल ने पत्रकारों से कहा, "यह एक बड़ी साजिश है। मेरा नाम हटाए जाने से पता चलता है कि ईमानदार और निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ताओं का समय नहीं है। कल तक नेतृत्व ने मुझे बताया था कि मेरा नाम सूची में है और शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार रहने को कहा था। आखिरी समय में मेरा नाम हटा दिया गया। मैं अपने समर्थकों को क्या बताऊं?"

उन्होंने दावा किया कि सोमवार सुबह हुई एक बैठक के बाद अंतिम लिस्ट में बदलाव किया गया और रणदीप सिंह सुरजेवाला, सिद्दारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित सीनियर नेताओं ने बाद में उनके जिले के विधायकों को सूचित किया कि मंत्री एमबी पाटिल और शिवानंद पाटिल को शामिल किया गया है और उन पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा।

पाटिल ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि आजादी के बाद से उनके निर्वाचन क्षेत्र को कभी भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली में कई बैठकें हुई और सब कुछ सकारात्मक रहा। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता, जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूं और आठ चुनाव लड़ चुका हूं। मैंने पिछले दो दशकों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत बनाया है। वर्तमान नेतृत्व में बने रहने का कोई अर्थ नहीं है।"

पाटिल ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने के लिए अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था और घोषणा की कि वे पूर्व विधायक के रूप में विधान सौधा से बाहर निकल जाएंगे। बाद में उनके समर्थकों ने पार्टी के इस फैसले की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

पूर्व मंत्री और सागर के विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने भी विधानसभा से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि वफादार जमीनी स्तर के नेताओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि राजनीतिक परिवारों को प्राथमिकता मिलती जा रही है।

उन्‍होंने कहा कि मैं अकेले इस्तीफा नहीं दूंगा। हम एक ग्रुप हैं और हम मंगलवार सुबह 10 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ इस तरह का विश्वासघात होगा। मेरे तालुक के लोग बेहद निराश हैं।

चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गोपालकृष्ण ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ मंत्रियों के बच्चों को मंत्रिमंडल में अवसर मिलते रहे हैं, जबकि आम कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है।

उन्‍होंने सवाल किया कि इसी क्षेत्र के कुछ नेता पहले ही तीन साल तक मंत्री पद पर रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के बेटों को अवसर मिलते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को नहीं। मैंने कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लिया है। क्या पार्टी जमीनी स्तर के नेताओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती?"

उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे विधानसभा सदस्यता के अलावा एक राज्य निगम में अपने पद से भी इस्तीफा दे देंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंपनागौड़ा बदरली, अशोक पट्टन और राघवेंद्र हितनाल ने भी विस्तारित मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त की।

इसी बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छह बार के विधायक तनवीर सैत के एक समर्थक द्वारा मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के विरोध में जहर खा लेने के बाद तनाव और बढ़ गया। समर्थक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

--आईएएनएस

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