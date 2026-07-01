कर्नाटक मंत्री एम.बी. पाटिल ने विजयपुरा में कोच डिपो और रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्रवेश-निकास द्वार की मांग की

बेंगलुरु, 1 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री तथा विजयपुरा जिले के प्रभारी मंत्री एम.बी. पाटिल ने केंद्रीय रेल मंत्रालय से विजयपुरा में रेलवे कोच डिपो स्थापित करने और रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्रवेश एवं निकास द्वार विकसित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे उत्तर कर्नाटक में रेलवे अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।

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बुधवार को जारी बयान में पाटिल ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना से चर्चा की है। साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इन परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया है।

पाटिल ने कहा कि विजयपुरा में कोच डिपो बनने से रेलवे के रखरखाव संबंधी ढांचे को मजबूती मिलेगी और जिले के साथ-साथ पूरे उत्तर कर्नाटक की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

उन्होंने बताया, "मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना को इन प्रस्तावों के संबंध में पत्र लिखा है। पहले विजयपुरा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित गुड्स शेड को अलीयाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके कारण अब कोच डिपो स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।"

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कोच डिपो को रेलवे रखरखाव केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे ट्रेनों की सर्विसिंग अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी और क्षेत्र में रेल संचालन के विस्तार को भी गति मिलेगी।

एम.बी. पाटिल ने रेलवे मंत्रालय से विजयपुरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रवेश और निकास द्वार बनाने का भी अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि विजयपुरा एक ऐतिहासिक शहर और प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जहां पूरे वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। सप्ताहांत, त्योहारों और सार्वजनिक अवकाश के दौरान स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, इसलिए स्टेशन तक पहुंच को और बेहतर बनाने की जरूरत है।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा, "यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त प्रवेश और निकास द्वार बनाना आवश्यक है, ताकि यात्रियों की आवाजाही सुगम हो और भीड़ प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके।"

मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस सप्ताह आयोजित रेलवे विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना के साथ दोनों प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की थी और उन्हें केंद्रीय मंत्री की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

पाटिल ने विश्वास जताया कि रेल मंत्रालय उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से आने वाले महीनों में शुरू होने वाली बेंगलुरु-विजयपुरा वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और रखरखाव में भी सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि विजयपुरा में कोच डिपो और रेलवे स्टेशन के बुनियादी ढांचे के विस्तार से न केवल जिले की रेल सेवाएं मजबूत होंगी, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी, परिचालन दक्षता और यात्री सुविधाओं के माध्यम से पूरे उत्तर कर्नाटक के विकास को भी गति मिलेगी।

--आईएएनएस

डीएससी