कर्नाटक: महिला पोस्टमास्टर ने ग्राहकों के खाते से लाखों की ठगी की, खातों से पैसे निकालकर की गई हेराफेरी

मांड्या, 14 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मांड्या जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। अगर किसी का पोस्ट ऑफिस में खाता है और एफडी, टीएम, एमआईएस या एसएसए है, तो उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि डाकघर में अधिकारी ने ही ग्राहकों के पैसे चुरा लिए।

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जिले के पांडवपुरा तालुक के क्यातनहल्ली गांव के पोस्ट ऑफिस में बड़ा घोटाला सामने आया है। मेलुकोटे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक दर्शन पुत्तनैया ने अपने ही घर में गरीब लोगों को धोखा दिया। जानकारी सामने आई है कि महिला पोस्टमास्टर सुमा ने ग्राहकों के खाते से लाखों रुपये की ठगी कर ली। सुमा पिछले एक साल से क्यातनहल्ली गांव के पोस्ट ऑफिस में काम कर रही थीं।

बता दें कि करीब 11 हजार अलग-अलग खातों वाले डाकघर ने खाता अवधि समाप्त होने के बाद खाताधारकों को पैसे देने के बजाय खुद इसका इस्तेमाल कर खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी की। आरोपी पोस्टमास्टर सुमा का पति नायब तहसीलदार है; इसके बाद भी उसकी पैसे की प्यास कम नहीं हुई है। लाखों रुपए डकारने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपी महिला पोस्टमास्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

आरोप है कि ग्राहकों के खातों से पैसे निकालकर हेराफेरी की गई। उन्होंने करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की और भ्रष्टाचार किया। अवैध वसूली करने वाले वरिष्ठ अधिकारी को बिना निलंबित किए दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने आरोपी सुमा के काम करने वाले डाकघर का दौरा किया और दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांच अधिकारियों का कहना है कि वे विभाग के नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और उसे सिर्फ सेवा से निलंबित नहीं कर सकते। वहीं, पीड़ित लोगों की मांग है कि फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए।

--आईएएनएस

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