कर्नाटक में दर्दनाक हादसा: मां की गोद में था मासूम, नारियल गिरने से मौत

बेंगलुरु, 11 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक मासूम के सिर पर नारियल गिरने से उसकी मौत हो गई।

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इस मामले को लेकर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि कर्नाटक के उडुपी में एक दुखद घटना में एक डेढ़ वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। मासूम की मौत तब हुई जब उसकी मां उसे गोद में लिए हुए थी और तभी पेड़ से नारियल गिरकर उसे लग गया।

मृतक बच्चे की पहचान दक्ष के तौर पर हुई है, जो प्रशांत और सुचित्रा का दूसरा बेटा था। यह घटना मंगलवार को ब्रह्मवर तालुक के चंतारा गांव के हेरंजालु में हुई।

पुलिस के अनुसार, सुचित्रा अपने छह वर्ष के बड़े बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थीं। उन्होंने बड़े बच्चे का हाथ पकड़ा था और दक्ष को कंधे पर बिठा रखा था। जब दक्ष उनके कंधे पर सो रहा था, तभी अचानक पेड़ से एक नारियल गिरा और उसके सिर पर लगा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को तुरंत मणिपाल के एक अस्पताल ले जाया गया। उसे बचाने की कोशिशों के बावजूद सिर पर गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

इस छोटे बच्चे की असामयिक मौत से पूरा गांव शोक में है और लोग इस दुखद घटना पर गमगीन हैं। ब्रह्मवर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि जून के पहले हफ्ते में एक 3 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत हो गई थी। यह घटना तब हुई, जब वह खेलते समय खड़ी कार की डिक्की में चला गया और अंदर बंद हो गया, जिस कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। यह घटना कलबुर्गी जिले के शाहबाद तालुक के टोनासानाहल्ली (एस) गांव में हुई थी।

मृतक बसवप्रभु, कोट्टुरेश्वर स्वामी का इकलौता बेटा था। स्वामी की दो बेटियां भी हैं। बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए घर के सामने खड़ी कार की डिक्की में चला गया था। बाद में कार का दरवाजा गलती से बंद हो गया। परिवार के सदस्यों ने कुछ घंटों तक बच्चे को ढूंढा। बाद में शक होने पर उन्होंने कार और उसकी डिक्की की तलाशी ली और लड़के को अंदर दम घुटने से मृत पाया।

वहीं, मार्च 2026 में बेंगलुरु के ब्यादरहल्ली इलाके में 2.5 वर्ष का एक लड़का खुले पानी के टैंक में गिरकर डूब गया। यह घटना तब हुई, जब उसके पिता कार धो रहे थे।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी