कर्नाटक में मस्जिदों से कराई जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया: बी.वाई. विजयेंद्र

बेंगलुरु, 3 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर चुनाव आयोग (ईसी) की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के बजाय कई जगहों पर मस्जिदों से एसआईआर की प्रक्रिया संचालित कराई जा रही है।

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बेंगलुरु स्थित भाजपा मुख्यालय जगन्नाथ भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "बीएलओ का एसआईआर प्रक्रिया में दुरुपयोग हो रहा है। अधिकारियों को मस्जिदों के अंदर बैठाकर एसआईआर का काम कराया जा रहा है। राज्य सरकार हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रही है।"

भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि शिवमोग्गा जिले के सागर कस्बे में बीएलओ अपने आधिकारिक कार्यों के बजाय कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "सागर में बीएलओ से कांग्रेस के समर्थन में प्रचार कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री को इस पर तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति सुधारनी चाहिए।"

विजयेंद्र ने बताया कि भाजपा ने चामराजपेट समेत कुछ क्षेत्रों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं और भ्रम की स्थिति को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने कहा, "हमने चामराजपेट जैसे इलाकों में एसआईआर प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत सौंपी है। आयोग से आग्रह है कि इन अनियमितताओं को तत्काल दूर किया जाए।"

कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर पूछे गए सवाल के जवाब में विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार जानबूझकर एसआईआर प्रक्रिया का हवाला देकर कैबिनेट विस्तार टाल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को पता है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उनकी सरकार की नींव हिल जाएगी। इसलिए वे एसआईआर प्रक्रिया को बहाना बना रहे हैं।"

विजयेंद्र ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि हंगल तालुक के नरेगल में हालुमठा समुदाय के एक ही परिवार के छह लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इसके अलावा हासन जिले के रट्टेहल्ली में गरीब मराठा परिवार के सदस्य शिवाजी राव की दिनदहाड़े पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चिक्कबल्लापुर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की हत्या तथाकथित 'लव जिहाद' का शिकार बनने के बाद की गई।

राज्य सरकार की आलोचना करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के 'सॉफ्ट हिंदुत्व' रुख, गृह मंत्री प्रियंक खड़गे की नीतियों और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद के कथित हिंदू विरोधी बयानों से सांप्रदायिक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि कर्नाटक में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। भाजपा इस प्रक्रिया में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन और राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगा रही है।

--आईएएनएस

डीएससी