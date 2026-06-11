कर्नाटक में कम्युनिटी सेंटर फंड पर विवाद, सिद्दारमैया पर जातीय पक्षपात के आरोप

बेंगलुरु, 11 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता पर एक धर्मगुरु ने कम्युनिटी सेंटर्स के लिए फंड बांटने में जाति के आधार पर पक्षपात का आरोप लगाया है।

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धर्मगुरु का दावा है कि सिद्दारमैया ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन पिछड़ी जातियों के नाम पर फंड तो मंजूर किए, लेकिन उसका ज्‍यादातर फायदा अपनी ही जाति के लोगों को पहुंचाया। सिद्दारमैया कुरुबा समुदाय से आते हैं।

'मोस्ट बैकवर्ड क्लास मठों के प्रमुखों के मंच' के अध्यक्ष प्रणवानंद स्वामीजी ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें कुरुबा समुदाय से जुड़ी संस्थाओं को फंड जारी करने पर आपत्ति है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश की कॉपी है, जिसके तहत 171 संगठनों और संस्थानों को 75 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

प्रणवानंद स्वामीजी ने सामाजिक न्याय और समानता पर सिद्दारमैया के बार-बार किए जाने वाले दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय की बात की है। वे खुद को अहिंदा समुदायों और खासकर दलितों का प्रतिनिधि बताते हैं। अगर ऐसा है तो यह फंड आवंटन अहिंदा के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है?"

उन्होंने आरोप लगाया, "लाभार्थियों की लिस्ट में कैटेगरी-1 और अन्य पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया है। हालांकि, कुल फंड का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा कुरुबा समुदाय से जुड़ी संस्थाओं को दिया गया है। फंड का बहुत छोटा हिस्सा ही उप्पारा, मदिवाला और वोक्कालिगा जैसे समुदायों को मिला।"

धर्मगुरु ने स्‍पष्‍ट किया कि उन्हें सरकार द्वारा किसी खास समुदाय को फंड देने से कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम किसी भी समुदाय को फंड देने के खिलाफ नहीं हैं। सरकार को सभी का समर्थन करना चाहिए, लेकिन पिछड़ी जातियों की श्रेणी में न केवल कुरुबा समुदाय आता है, बल्कि एडिगा, कुंबारा, विश्वकर्मा, शिवसिम्पी, पिंजारा और कई अन्य समुदाय भी आते हैं। पिछड़ी जातियों के तहत 104 समुदायों को वर्गीकृत किया गया है। इसके बावजूद, लगभग 60 प्रतिशत फंड एक ही समुदाय को दिया गया है।"

उन्‍होंने आरोप लगाया कि मदिवाला समुदाय के सिर्फ आठ, यादव समुदाय के दो, और हेलावा व सविता समुदायों के एक-एक कम्युनिटी सेंटर को ग्रांट मिली, जबकि कुरुबा समुदाय से जुड़ी 89 संस्थाओं को फंड मंजूर किया गया।

उन्होंने सिद्दारमैया के गृह क्षेत्र की संस्थाओं को ग्रांट देने पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि टी. नरसीपुरा तालुक में 13 कम्युनिटी सेंटरों को मदद मिली। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गदग में राकेश सिद्दारमैया ट्रस्ट को 50 लाख रुपए मंजूर किए गए।

बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के बड़े बेटे राकेश सिद्दारमैया का 30 जुलाई, 2016 को निधन हो गया था। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एंटवर्प यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में 39 साल की उम्र में उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के कारण कई अंगों के काम करना बंद कर देने (मल्टीपल ऑर्गन फेलियर) से हुई थी।

धर्मगुरु के मुताबिक, अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह फैसला सिद्दारमैया के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से एक दिन पहले लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए रखे गए 138 करोड़ रुपए में से 78 करोड़ रुपए एक ही दिन में जारी कर दिए गए, और इसमें से ज्‍यादातर रकम कथित तौर पर एक ही समुदाय से जुड़ी संस्थाओं को दी गई।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने गुरुवार को बेंगलुरु में कहा कि सरकार का किसी भी समुदाय के साथ अन्याय करने का कोई इरादा नहीं है।

खड़गे ने कहा, "हम किसी एक समुदाय की सरकार नहीं हैं। सभी समुदायों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सबके साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करे। कभी-कभी कुछ समुदायों को ज्‍यादा फंड मिल सकता है और दूसरों को कम। हमारी सरकार अभी भी सत्ता में है, और अगर कोई असंतुलन है तो हम उसे ठीक करेंगे। आने वाले साल में जरूरी सुधार किए जाएंगे।"

--आईएएनएस

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