कर्नाटक कांग्रेस ने कैबिनेट विस्तार के बाद असंतोष की खबरों को किया खारिज, कहा-किसी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया

बेंगलुरु, 4 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने मंगलवार को हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद बड़े पैमाने पर असंतोष की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों में कोई असंतोष नहीं है और किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

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बेंगलुरु में केपीसीसी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि कैबिनेट में सभी को जगह देना नामुमकिन है और पार्टी नेताओं से अपील की कि वे कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया में आने वाली मुश्किलों को समझें।

उन्होंने कहा, "सभी को यह समझना चाहिए कि हर किसी को मौका नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस में लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। हर कोई नेता है। नए चेहरों को मौका देने के लिए कुछ सीनियर नेताओं को इस बार मौका नहीं मिल पाया है।"

हरिप्रसाद ने कहा कि पार्टी ने कैबिनेट विस्तार में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है और कहा कि जो नेता शामिल न किए जाने से निराश हैं, उनसे बातचीत की जाएगी।

उन्होंने कहा, "कृष्णप्पा, प्रिया कृष्णा और मंकल वैद्य ने असंतोष जताया है, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।"

मंकल वैद्य का नाम संभावित मंत्रियों की शुरुआती लिस्ट में था, लेकिन उन्हें फाइनल लिस्ट से हटा दिया गया और उनकी जगह सीनियर कांग्रेस नेता एस.एस. मल्लिकार्जुन को शामिल किया गया।

भाजपा की आलोचना का जवाब देते हुए हरिप्रसाद ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी कैबिनेट में सभी क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व देने में नाकाम रही।

उन्होंने कहा, "बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान 13 जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। कांग्रेस की आलोचना करने से पहले भाजपा को यह बताना चाहिए कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान सभी क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व कैसे दिया।"

हरिप्रसाद ने सामाजिक प्रतिनिधित्व के मामले में राज्य सरकार के रिकॉर्ड का भी बचाव किया और दावा किया कि पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों को मौके दिए हैं।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने इतिहास में पहली बार शोषित समुदायों के लोगों को मौके दिए हैं। मौजूदा कैबिनेट में एक सिविक वर्कर के बेटे को मंत्री बनाया गया है।"

इस्तीफे की अटकलों को खारिज करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई गंभीर असंतोष नहीं है और भरोसा जताया कि जिन नेताओं ने इस्तीफा देने की धमकी दी थी, वे अपना फैसला वापस ले लेंगे।

नई कैबिनेट में महिलाओं की गैर मौजूदगी पर हरिप्रसाद ने चिंता मानी और कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा, "इस बार महिलाओं को मौका नहीं दिया गया है। मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। महिला मंत्री होनी चाहिए।" कैबिनेट विस्तार को संतोषजनक बताते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि इस कवायद ने अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और नए चेहरों को मौका देने के बीच संतुलन बनाने का अपना मकसद काफी हद तक हासिल कर लिया है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी