कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर खड़गे से मिले डी.के. शिवकुमार, संगठन में बदलाव पर भी हुई चर्चा

बेंगलुरु, 18 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित आवास पर कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। यह मुलाकात राज्य कैबिनेट के बहुप्रतीक्षित विस्तार और कांग्रेस पार्टी में होने वाले संगठनात्मक बदलावों को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच हुई। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर भी मौजूद थे।

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पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, शिवकुमार ने कैबिनेट विस्तार के बारे में नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के साथ हुई बैठकों की जानकारी खड़गे को दी।

ये बातचीत इसलिए अहम है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने अभी तक कर्नाटक कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। कांग्रेस सरकार अभी मुख्यमंत्री शिवकुमार समेत 14 मंत्रियों के साथ काम कर रही है, जिससे कैबिनेट में 20 पद खाली हैं। कहा जा रहा है कि 40 से अधिक वरिष्ठ नेता मंत्री पद पाने की होड़ में हैं, जिससे यह प्रक्रिया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातिगत समीकरण, वरिष्ठता और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने का एक जटिल काम बन गई है।

इस देरी की वजह से उम्मीदवारों का इंतजार लंबा हो गया है। इनमें से कई उम्मीदवार किसी घोषणा की उम्मीद में दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, हालांकि पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि सभी संबंधित लोगों से बातचीत पूरी होने के बाद हाईकमान कोई फैसला लेगा।

गुरुवार को कैबिनेट विस्तार को रोक दिया गया था, क्योंकि खड़गे के अचानक बेंगलुरु चले जाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अंतिम फैसला टाल दिया था।

नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद के बीच कई उच्चस्तरीय बैठकें हुईं, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई। इन तीनों नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी से मुलाकात की थी।

इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज भी शामिल हुए।

इस बीच कांग्रेस कर्नाटक में संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि हाईकमान ने राज्यभर के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बदलने का फैसला किया है।

नियुक्तियों को अंतिम रूप देने से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ऑब्जर्वर हर जिले का दौरा करके फीडबैक लेंगे। सूत्रों का कहना है कि लीडरशिप ने स्थानीय सत्ता के केंद्रों से प्रभावित न होने का फैसला किया है और इसके बजाय वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है।

नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद, पार्टी संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें उपाध्यक्षों और राज्य महासचिवों के पदों में भी बदलाव किए जाएंगे।

यह पहल बी.के. हरिप्रसाद के केपीसीसी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद शुरू की गई है।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल 26 जुलाई को बेंगलुरु का दौरा करेंगे और मुख्यमंत्री शिवकुमार और सिद्दारमैया के साथ बैठकें करेंगे। इन चर्चाओं में कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव पर मुख्य रूप से बात होने की उम्मीद है। ये कदम कर्नाटक में भविष्य के चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी