कर्नाटक के होमस्टे में युवती की संदिग्ध मौत, बॉयफ्रेंड अस्पताल में भर्ती

बेंगलुरु, 29 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में मुड्डेनाहल्ली के पास एक होमस्टे में एक युवती संदिग्ध हालात में मृत पाई गई, जबकि उसका बॉयफ्रेंड, जिसकी पहचान संजीत अली के तौर पर हुई है, वह बेहोश मिला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह हत्या, आत्महत्या या जहर देने का मामला है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना नंदी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। शुरुआती जांच से पता चला है कि यह जोड़ा पिछले तीन दिनों से होमस्टे में रह रहा था।

जांचकर्ताओं को कमरे के अंदर एक रस्सी, कई गोलियां, उल्टी के निशान और एक तकिया मिला। हालांकि, महिला के शरीर पर बाहर से कोई चोट या खून बहने के निशान नहीं थे, जिससे इस चरण में मौत का कारण पता लगाना मुश्किल हो गया है।

पुलिस ने कहा कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा। अधिकारी संजीत अली के होश में आने का भी इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके।

पत्रकारों से बात करते हुए चिक्काबल्लापुर के पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसी ने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह घटना हत्या का मामला है या आत्महत्या का।

उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या का मामला है या हत्या का। महिला के शरीर पर बाहर से कोई चोट या खून बहने के निशान नहीं थे, इसलिए वे नहीं कह सकते कि उसकी हत्या की गई, उसे जहर दिया गया या उसने आत्महत्या की। कमरे के अंदर एक रस्सी मिली थी, इसलिए सभी संभावनाएं खुली हैं।

एसपी ने कहा कि जहर देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। संजीत अली बेहोश पाए जाने के बाद अभी इलाजरत है। कमरे से बड़ी संख्या में गोलियां बरामद की गईं। उल्टी के निशान भी थे और फोरेंसिक जांच के लिए एक तकिया जब्त किया गया है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा।

दौरान पुलिस को पता चला कि मृत महिला बेंगलुरु की फिजियोथेरेपिस्ट थी और उसका केरल के रहने वाले संजीत अली के साथ संबंध थे। बताया जाता है कि यह जोड़ा पहले घर से भाग गया था, जिसके बाद महिला के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में वह अपने परिवार के पास लौट आई थी। पुलिस के अनुसार, महिला का परिवार उनके रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि महिला चार-पांच दिन पहले वॉलंटियर के तौर पर मुड्डेनहल्ली के पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एसएआई) परिसर में आई थी। पुलिस एसएआई अधिकारियों से इसकी पुष्टि कर रही है। हालांकि, उसके परिवार ने पुष्टि की है कि वह वॉलंटियर के तौर पर वहां गई थी।

मामले की जांच करने वालों का मानना ​​है कि संजीत अली को पता चला कि महिला चिक्काबल्लापुर में है, उसने होमस्टे बुक किया और बाद में महिला उससे मिलने वहां गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घटनाओं के इस क्रम की अभी पुष्टि की जा रही है।

पुलिस मामले की कई पहलुओं की जांच कर रही है, जैसे कि क्या संजीत अली ने आत्महत्या की कोशिश करने से पहले महिला की हत्या की, क्या दोनों ने मिलकर आत्महत्या करने का फैसला किया था या फिर जहर देने की वजह से यह दुखद घटना हुई।

एसपी ने साफ किया कि इस मामले में कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और कहा कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूतों और जीवित बचे व्यक्ति की हालत सुधरने पर उसके बयान पर निर्भर करेगी।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम