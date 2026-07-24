कर्नाटक: गडग हॉस्टल में मेडिकल छात्रा मृत पाई गई, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया

गडग, 24 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के गडग जिले के नागावी के पास महात्मा गांधी ग्रामीण विकास विश्वविद्यालय में शुक्रवार को एक मेडिकल छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई।

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उसके परिवार ने साजिश का आरोप लगाते हुए गहन जांच की मांग की है।

मृतक की पहचान वीना हनापुर के रूप में हुई है, जो विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ (एमपीएच) की पढ़ाई कर रही छात्रा थी। खबरों के अनुसार, उसका शव हॉस्टल के अंदर एक डबल डेकर बेड से लटका हुआ मिला।

इस घटना से छात्रा के परिवार में आक्रोश फैल गया है, जिन्होंने पुलिस से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने और यह निर्धारित करने का आग्रह किया है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का।

वीना के माता-पिता उसकी मृत्यु की खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। परिवार ने आरोप लगाया कि उसने आत्महत्या नहीं की है और दावा किया कि उसकी हत्या की गई है।

उन्होंने चेहरे पर चोटों और नाक के पास खून की मौजूदगी को संदेह का आधार बताया। परिवार के अनुसार, वीना का शव घुटनों के बल बैठा हुआ मिला, जिससे उसकी मृत्यु की परिस्थितियों पर और भी सवाल उठते हैं।

परिवार ने आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं है। किसी ने उस पर हमला किया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया। उन्होंने न्याय और घटना की व्यापक जांच की मांग की।

वीना अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जानी जाती थी और परीक्षाओं में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करती थी, जिससे उसकी मृत्यु की परिस्थितियां उसके परिवार और सहपाठियों के लिए और भी अधिक स्तब्ध कर देने वाली थीं।

परिवार ने विश्वविद्यालय अधिकारियों के आचरण पर भी चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि उनके परिसर पहुंचने से पहले ही शव को अस्पताल ले जाया जा चुका था। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने उसके परिजनों के आने से पहले शव को क्यों हटाया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों द्वारा फोरेंसिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और छात्रावास के कर्मचारियों तथा सहपाठियों के बयानों की जांच करके मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाने की उम्मीद है। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/