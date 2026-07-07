कर्नाटक एसआईआर प्रक्रिया में स्कूली बच्चों के इस्तेमाल का मामला, डीसी ने दिए जांच के आदेश

बेलगावी, 7 जुलाई (आईएएनएस) कर्नाटक में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि बेलगावी जिले के एक सरकारी स्कूल में जनगणना प्रक्रिया में स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन ने जांच के आदेश दिए हैं।

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यह कथित घटना मंगलवार को गोकाक तालुक के मरादिमठ गांव स्थित सरकारी कन्नड़ उच्च प्राथमिक विद्यालय से सामने आई, जहां बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान स्कूली बच्चों को शामिल करने का आरोप है।

आरोपों के अनुसार, बीएलओ ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत जनगणना प्रपत्र वितरित करने और एकत्र करने के लिए ग्रामीणों को स्कूल परिसर में बुलाया था।

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कथित तौर पर स्कूली बच्चे मतगणना में मदद करते दिख रहे हैं। इससे चुनाव से जुड़ी आधिकारिक गतिविधि में छात्रों की कथित संलिप्तता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

इस घटना ने जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है और बेलगावी के उपायुक्त मोहम्मद रोशन ने गोकाक तहसीलदार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

उपायुक्त ने यह भी चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि आधिकारिक दिशा-निर्देशों में कोई चूक या उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कथित तौर पर फॉर्म भरने और फोटो चिपकाने के लिए किया गया था।

कर्नाटक में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच यह विवाद सामने आया है, जिसकी वजह से विपक्षी दल इसके क्रियान्वयन की आलोचना कर रहे हैं।

अधिकारियों ने अभी तक आरोपों पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है, जबकि घटना की आगे की जांच जारी है।

भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिए हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है। भाजपा मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र नहीं दिए जा रहे हैं और कांग्रेस मतदाताओं को मतदाता सूची में बरकरार रखा जा रहा है। एसआईआर सामूहिक रूप से मस्जिदों में कराया जा रहा है।

उन्होंने आगे दावा किया कि यहां पैदा न हुए लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हम विस्तार से बताएंगे कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियां की जा रही हैं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा सांसद गोविंद करजोल ने दावा किया कि एसआईआर के कारण कांग्रेस नेता भयभीत हैं।

--आईएएनएस

एमएस/