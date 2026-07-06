कर्नाटक : चिक्काबल्लापुर में पत्नी और साली का गला रेतने के बाद पति ने सरेंडर किया

चिक्काबल्लापुरा, 6 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के चिंतामणि शहर में सोमवार को दो सगी बहनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, इस दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी एक पीड़िता का पति है। वारदात के बाद उसने पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

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मृतक महिलाओं की पहचान शमा (25) और रेशमा (21) के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में शमा के पति एजाज को आरोपी माना है। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी शमा और साली रेशमा का गला रेत दिया और फिर अपने तीन छोटे बच्चों के साथ घर से भाग गया।

पुलिस की तलाशी के बाद एजाज ने कोलार जिले की गुलपेट पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे इस दोहरे हत्याकांड की आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और परिवार की इन दो महिलाओं की हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। इस भयानक हत्याकांड के बारे में और जानकारी का इंतजार है।

घटना की जानकारी मिलने पर चिंतामणि टाउन पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और अपराध की शुरुआती जांच की।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। पुलिस को शक है कि शमा का पति एजाज ही इस मामले का मुख्य आरोपी है क्योंकि उसने कोलार जिले की गुलपेट पुलिस के सामने सरेंडर किया था।

शुरुआती शक यह है कि यह अपराध गांजे के नशे में किया गया हो सकता है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि चिंतामणि में गांजे की बिक्री बहुत बढ़ गई है और पुलिस इस गैरकानूनी कारोबार को रोकने में नाकाम रही है।

चिंतामणि टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों बहनों की हत्या के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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