कर्नाटक भाजपा ने जीबीए अधिकारियों पर हमले के बाद सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल

बेंगलुरु, 21 जुलाई (आईएएनएस)। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मंगलवार को शिवाजीनगर में फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को हटाने के अभियान के दौरान ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के अधिकारियों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे कर्नाटक में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का संकेत बताया।
भाजपा नेता अशोक का यह बयान शिवाजीनगर में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान सिविक अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर चल रही तीखी राजनीतिक बहस के बीच आया है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है।
अशोक ने एक बयान में अपनी ड्यूटी निभा रहे सरकारी अधिकारियों पर हुए हमले को 'बेहद निंदनीय' बताया और घटना पर राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए।
अशोक ने कहा, "शिवाजीनगर में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे जीबीए अधिकारी पर जानलेवा हमला बेहद निंदनीय है। अपनी ड्यूटी निभा रहे सरकारी अधिकारी पर इस तरह का हमला इस बात का जीता-जागता सबूत है कि राज्य में कानून-व्यवस्था कितनी बुरी तरह बिगड़ गई है।"
बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने सवाल किया कि मंत्री ने इस घटना के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहा।
उन्होंने पूछा, "मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा, जो बेंगलुरु के दूसरे हिस्सों में अतिक्रमण हटाने के अभियानों के दौरान कैमरे के सामने रील्स बनाते हैं, आप अभी चुप क्यों हैं? क्या अधिकारियों पर हमले के समय उनके साथ खड़े होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? या कानून के शासन से ज्यादा आपके लिए वोट-बैंक की राजनीति जरूरी है?"
अशोक ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर भी निशाना साधा और घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपनी कानूनी ड्यूटी निभा रहे अधिकारियों पर जानलेवा हमले के बाद भी आपकी सरकार चुप क्यों है? क्या कानून लागू करने से ज्यादा आपके लिए राजनीतिक नफा-नुकसान जरूरी है? क्या ऐसे मामलों में सरकार की चुप्पी का मतलब दोषियों को परोक्ष रूप से बचाना नहीं है?"
विपक्ष के नेता ने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य सरकार में शिवाजीनगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की हिम्मत नहीं है।
अशोक ने पूछा, "क्या सरकार में शिवाजीनगर से अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं है? या देश के कानून कुछ खास इलाकों पर लागू नहीं होते? क्या राज्य में दो अलग-अलग कानूनों की व्यवस्था है?"
भाजपा नेता ने तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से कहा कि वह सभी जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करे और सरकारी ड्यूटी निभा रहे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
उन्होंने कहा, "आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अपनी ड्यूटी निभा रहे अधिकारियों की सुरक्षा पक्की की जानी चाहिए। सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि काम से साबित करें कि कानून के सामने सब बराबर हैं।"
--आईएएनएस
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