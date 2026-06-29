कर्नाटक : भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र को हटाने की कथित योजना पर वायरल ऑडियो, सदानंद गौड़ा ने दावों को किया खारिज

बेंगलुरु, 29 जून (आईएएनएस)। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल है, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पद से बीवाई विजयेंद्र को हटाने के बारे में चर्चा करते हुए सुना जा सकता है।

Read More

इस क्लिप ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है और राज्य भाजपा इकाई के भीतर आंतरिक मतभेदों की अटकलों को हवा दी है।

इस ऑडियो में सदानंद गौड़ा की बताई जा रही आवाज यह सुझाव देती हुई सुनाई देती है कि विजयेंद्र को नवंबर तक राज्य भाजपा अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना चाहिए, तब तक उनका तीन साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो जाएगा।

ऑडियो ने कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है और भाजपा की आंतरिक कार्यप्रणाली पर चर्चा को तेज कर दिया है, खासकर हाल ही में विधान परिषद चुनावों के दौरान हुई क्रॉस-वोटिंग की घटना के बाद।

हालांकि, सदानंद गौड़ा ने ऑडियो क्लिप की सच्चाई को साफ तौर पर नकारते हुए कहा है कि यह आवाज उनकी नहीं है।

गौड़ा ने कहा, "सोशल मीडिया पर मौजूद ऑडियो क्लिप फर्जी है। क्लिप में सुनाई दे रही आवाज मेरी नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मैं ऐसी किसी भी कथित ऑडियो क्लिप या वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, जो गलत तरीके से मेरे नाम से जोड़ी जा रही हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।"

कथित बातचीत में, गौड़ा की बताई जा रही आवाज यह कहती हुई सुनाई देती है कि राज्य भाजपा अध्यक्ष के तौर पर विजयेंद्र का तीन साल का कार्यकाल नवंबर तक पूरा हो जाएगा और पार्टी को अनावश्यक भ्रम पैदा करने से बचना चाहिए।

क्लिप में मौजूद व्यक्ति कहता है, "नवंबर तक उनके राज्य अध्यक्ष के तौर पर तीन साल पूरे हो रहे हैं। हम कोई और विवाद क्यों खड़ा करें? हमें शांति से काम जारी रखना चाहिए और दो महीने बाद उन्हें हटा देना चाहिए। तब तक उनका कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका होगा और किसी को कोई सवाल या शिकायत नहीं होगी। पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं होगा। हमें जुलाई, अगस्त और सितंबर में तैयारी करनी चाहिए और अक्टूबर में उन्हें हटा देना चाहिए।"

बातचीत में एक अज्ञात व्यक्ति यह आरोप लगाता हुआ सुनाई देता है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी 'दोहरा खेल' खेल रहे हैं। सदानंद गौड़ा की कथित आवाज को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं।

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि उन्होंने ऑडियो नहीं सुना है और इसकी सच्चाई की पुष्टि किए बिना कोई नतीजा निकालने के खिलाफ चेतावनी दी।

पुजारी ने कहा, "मैंने सदानंद गौड़ा से जुड़ा कथित ऑडियो नहीं सुना है। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले, हमें यह जांचना चाहिए कि क्या ऑडियो असली है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद बीवाई विजयेंद्र राज्य भाजपा अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके साथ सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।"

इस बीच, भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने माना कि कर्नाटक विधान परिषद चुनावों में हाल ही में हुई क्रॉस-वोटिंग के बाद पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है, जिसमें भाजपा उम्मीदवार ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी।

इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच, विजयेंद्र ने विपक्ष के नेता आर. अशोक के साथ हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा की और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। विजयेंद्र ने धर्मस्थल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान मंजूनाथ की पूजा-अर्चना की और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ अपने जुड़ाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीएम के साथ उनका कोई संबंध नहीं है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम