किरेन रिजिजू ने हज-2027 के रोडमैप पर चर्चा की

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को हज-2027 के लिए रोडमैप पर चर्चा करने और इस साल हुई हज यात्रा का विश्लेषण करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

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दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) में हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने हज-2026 के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया, जिसके दौरान 1.75 लाख भारतीय तीर्थयात्रियों ने हज किया। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।

रिजिजू ने हज-2026 के सफल आयोजन का श्रेय संबंधित सभी मंत्रालयों और विभागों, हज कमेटी ऑफ इंडिया, राज्य हज कमेटियों, सऊदी अरब में भारतीय हज मिशन और सऊदी अधिकारियों के समर्पित और समन्वित प्रयासों को दिया, जिनके सामूहिक योगदान ने एक सुचारू, सुरक्षित और सम्मानजनक तीर्थयात्रा सुनिश्चित की।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीवत्स कृष्णा; विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी और ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन; अल्पसंख्यक कार्य, विदेश, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और गृह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी; और हज कमेटी ऑफ इंडिया, बीआईएसएजी-एन और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इतिहास में पहली बार, सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने भारतीय हज मिशन को 'सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार' श्रेणी में दो 'लब्बैतुम' पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार हज सीजन के समापन पर आयोजित 'खितामहू मिस्क' समारोह में दिए गए।

यह पुरस्कार हज-2026 के दौरान भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सुचारू व्यवस्था और कल्याणकारी कार्यों को मान्यता देता है और तीर्थयात्री सेवा में उत्कृष्टता के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हज-2026 में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए गए। मीना में सोफा-कम-बेड उपलब्ध कराए गए, जिससे हज के सबसे कठिन दिनों में आराम बढ़ा; 62,500 तीर्थयात्रियों ने मक्का से मदीना तक हाई-स्पीड रेलवे से यात्रा की, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो गया; और मक्का में होटल जैसी आवास व्यवस्था और 20-दिवसीय 'शॉर्ट हज पैकेज' शुरू किया गया, जिसका लाभ लगभग 10,500 तीर्थयात्रियों ने उठाया, जिनमें मुख्य रूप से कामकाजी पेशेवर शामिल थे।

बयान में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों ने पारदर्शिता, सुरक्षा और सेवा वितरण को और बेहतर बनाया, जिसमें सऊदी नुसुक प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, ऑनलाइन उड़ान बुकिंग और डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना शामिल है।

मदीना में सभी भारतीय तीर्थयात्रियों को 'मर्कजिया' क्षेत्र में ठहराया गया, जिससे बेहतर पहुंच और सुविधा सुनिश्चित हुई।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी