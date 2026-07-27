केरल: वित्त विभाग का सरकारी विभागों को निर्देश, खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखें

तिरुवनंतपुरम, 27 जुलाई (आईएएनएस)। केरल की आर्थिक स्थिति पर लगातार दबाव बना हुआ है। इसे देखते हुए वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करते समय खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखें। विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार बदलने के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के बहुत कम संकेत दिखे हैं।

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बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत जारी एक सर्कुलर में विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे खर्च न बढ़ाएं और यह पक्का करें कि संशोधित अनुमान मूल बजट अनुमान से ज्यादा न हों।

ऐसे प्रोजेक्ट्स से बचना चाहिए जिनसे कोई ठोस आर्थिक फायदा न हो और मरम्मत व रखरखाव के जिन कामों को टाला जा सकता है, उन्हें टाल देना चाहिए।

विभागों से यह भी कहा गया है कि वे सैलरी का सही अनुमान लगाएं और पिछले साल के स्तर से ज्यादा होने वाले किसी भी खर्च का कारण बताएं। अतिरिक्त कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें नई खाली जगहों पर तैनात किया जा सकता है।

सैलरी को छोड़कर, नॉन-प्लान खर्च पिछले साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि वे बजट में शामिल करने से पहले सभी योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करें।

सर्कुलर में अस्थायी कर्मचारियों को बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और टैक्स व नॉन-टैक्स बकाये की जानकारी, ऐसे बकाये के कारण और उन्हें वसूलने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा गया है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राज्य की रेवेन्यू इनकम पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बढ़कर 33,311.21 करोड़ रुपए हो गई है।

हालांकि खर्च और उधार भी बढ़े हैं, जिससे खजाने पर दबाव बना हुआ है। स्थानीय निकायों को पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर वीवी राजेश ने कहा कि उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से मुलाकात की और नगर निकाय के सामने मौजूद मुश्किल आर्थिक स्थिति के बारे में बताया।

राजेश ने कहा, "जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने योजना आवंटन कम कर दिया। मौजूदा सरकार ने भी योजना का आकार कम कर दिया है, जिससे कॉर्पोरेशन को चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी कई महीने बाकी हैं। मैंने मुख्यमंत्री को पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनी लेकिन कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया।"

राजेश ने दिसंबर में इतिहास रचा और केरल के पहले भाजपा मेयर बने, जब उनकी पार्टी ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पर सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वामपंथियों के चार दशक से ज्यादा के कब्जे को खत्म किया। वैसे, मई में सत्ता संभालने के बाद सतीशन सरकार के शुरुआती फैसलों में से एक राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक 'श्वेत पत्र' जारी करना था। इससे पता चला कि केरल पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया कर्ज है, जिससे नई सरकार के सामने मौजूद आर्थिक चुनौती का अंदाजा लगाया जा सकता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी