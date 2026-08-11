केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की मदद के लिए आगे आई सहकारी संस्था, नई बस सौंपने का फैसला

तिरुवनंतपुरम, 11 अगस्त (आईएएनएस)। एक सहकारी संस्था ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाया है। संस्था ने अपने जनकल्याण कोष से एक नई बस खरीदकर राज्य परिवहन निगम को सौंपने का फैसला किया है।

कलिकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने करीब 40 लाख रुपए खर्च कर केएसआरटीसी के लिए नई बस खरीदी है। प्रस्ताव है कि यह बस कोझिकोड-पालक्काड-मुथालामाडा-परंबिकुलम रूट पर चलाई जाए।

परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने मंगलवार को पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि लोगों की भागीदारी से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह कदम अन्य सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकता है। सरकार एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसके तहत सहकारी संस्थाओं को अपने जनकल्याण कोष का इस्तेमाल केएसआरटीसी की मदद के लिए करने की अनुमति दी जा सके। इस संबंध में जल्द ही सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद है।

यह पहल ऐसे समय में हुई है, जब केएसआरटीसी पुराने बस बेड़े का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने सड़कों पर 2,000 नई बसें उतारने का लक्ष्य रखा है।

मंत्री ने कहा कि लोगों की भागीदारी से होने वाली ऐसी पहलें इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित हो सकती हैं।

बताया जा रहा है कि इस बस सेवा का विचार मुथालामाडा क्षेत्र के लोगों की यात्रा संबंधी परेशानियों को देखते हुए सामने आया।

एक स्थानीय कैंसर संस्थान के अध्यक्ष सीएन विजयकृष्णन ने यात्रियों और सरकारी कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को देखकर यह पहल शुरू की। प्रस्तावित बस सेवा से मुथालामाडा और आसपास के इलाकों के लोगों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। साथ ही इससे केरल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल परंबिकुलम तक पहुंच भी बेहतर होगी।

सीपी जॉन ने इस पहल के लिए कलिकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी और विजयकृष्णन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि सामूहिक भागीदारी के जरिए समाज किसी सार्वजनिक संस्था से कितना गहरा जुड़ाव रख सकता है।

--आईएएनएस

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