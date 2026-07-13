केरल में 14 जुलाई को पहली बार पार्षद को जेल के अंदर शपथ दिलाई जाएगी

कोच्चि, 13 जुलाई (आईएएनएस)। केरल में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम होने जा रहा है। भाजपा पार्षद आर. सुगथन मंगलवार को विय्यूर केंद्रीय जेल के अंदर शपथ ग्रहण करेंगे। केरल हाई कोर्ट ने जेल परिसर के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

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विय्यूर केंद्रीय जेल के अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में सुबह 11 बजे होने वाला यह समारोह राज्य में पहली बार होगा जब कोई निर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधि जेल के अंदर से औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगा।

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वझोट्टुकोनम वार्ड से निर्वाचित सुगथन वर्तमान में कई आपराधिक मामलों के संबंध में केरल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (केएएपीए) के तहत न्यायिक हिरासत में हैं।

इस महीने की शुरुआत में, उन्होंने तिरुवनंतपुरम की एक स्थानीय अदालत से दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में जमानत प्राप्त की थी।

हालांकि, वह केएएपीए के तहत जारी निवारक हिरासत आदेश के तहत हिरासत में ही है।

तिरुवनंतपुरम के महापौर और वरिष्ठ भाजपा नेता वीवी राजेश को भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है।

हाई कोर्ट के आदेश के माध्यम से कानूनी बाधाओं को दूर करने और कारागार विभाग की स्वीकृति के बाद यह असामान्य व्यवस्था की गई है, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सुगथन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 20 पार्षदों को शपथ का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था और उन्हें चार सप्ताह के भीतर पुनः शपथ लेने का निर्देश दिया था।

उन्नीस पार्षदों ने इसका पालन किया है। सुगथन अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यायिक हिरासत में होने के कारण शपथ नहीं ले सके।

पुनः शपथ लेने की अंतिम तिथि 24 जुलाई को समाप्त हो रही है, और अब सुगथन भी पुनः शपथ ले सकेंगे।

--आईएएनएस

एमएस/