केरल की 13 लाख महिलाओं ने की फ्री यात्रा, निजी ऑपरेटरों ने जताया विरोध

तिरुवनंतपुरम, 16 जून (आईएएनएस)। केरल की महिलाओं और ट्रांसजेंड्स के लिए पहली मुफ्त यात्रा पहल को जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नवगठित 'प्रियदर्शनी मुफ्त यात्रा योजना' अपने पहले ही दिन एक बड़ी सफलता बन गई है।

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इस योजना से निजी बस संचालकों को नुकसान पहुंचा है। निजी संचालकों ने बताया कि सोमवार रात को किए गए प्रारंभिक आकलन से पता चला कि उन्हें डीजल के लिए भी पैसे नहीं मिले।

ऑपरेटरों के एक पदाधिकारी ने कहा, "हम स्थिति का आकलन करेंगे और मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से मिलकर अपना पक्ष रखने का इंतजार कर रहे हैं।"

सतीशन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा सोमवार को शुरू की गई मुफ्त यात्रा योजना के उद्घाटन दिवस पर केएसआरटीसी की साधारण बसों में 13 लाख से अधिक महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की, जो केरल के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

इसका सकारात्मक प्रभाव महिला यात्रियों की संख्या में हुई तीव्र वृद्धि में परिलक्षित हुआ।

पिछले सोमवार की तुलना में केएसआरटीसी की सामान्य सेवाओं में महिला यात्रियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।

जहां 8 जून को केएसआरटीसी की साधारण बसों का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या 7,34,693 थी, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा बढ़कर 13,29,938 हो गया।

इस वृद्धि का मतलब यह है कि मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू होने के बाद लगभग छह लाख अतिरिक्त महिलाओं ने केएसआरटीसी सेवाओं का विकल्प चुना।

सोमवार को पिछले सप्ताह की तुलना में 5,95,245 अधिक महिला यात्रियों ने यात्रा की, जो इस पहल के तत्काल प्रभाव को रेखांकित करता है।

पहले दिन के आंकड़ों ने भी सरकार को काफी बढ़ावा दिया है, क्योंकि इस योजना के तहत जारी किए गए महिला टिकटों का अनुमानित मूल्य ही 2.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति ने सरकार के इस आकलन को बल दिया है कि यह योजना आने वाले दिनों में अधिक महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

इस पहल का औपचारिक उद्घाटन सोमवार सुबह 9 बजे तिरुवनंतपुरम के थंपानूर स्थित केएसआरटीसी परिसर में किया गया। सीएम सतीशन ने पारंपरिक डबल घंटी बजाकर इस पहल का शुभारंभ किया, जो एक ऐतिहासिक कल्याणकारी पहल के रूप में वर्णित कार्यक्रम की शुरुआत का संकेत है।

इस योजना के तहत राज्य भर में केएसआरटीसी की साधारण बसों में यात्रा के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंड्स को मुफ्त टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं।

सरकार ने इस कदम को आवागमन को बढ़ावा देने, यात्रा संबंधी बोझ को कम करने और शिक्षा, रोजगार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के प्रयास के रूप में पेश किया है।

केरल में पहले ही दिन इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिससे प्रियदर्शनी योजना नई सरकार के लिए एक प्रमुख उपलब्धि और सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरी है, लेकिन इसने निजी ऑपरेटरों को संकट में डाल दिया है।

--आईएएनएस

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