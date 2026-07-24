केरल: ईडी ने टैक्सी चालक को मुआवजा दिया, सीपीआई-एम का वादा अधूरा रहा

तिरुवनंतपुरम, 24 जुलाई (आईएएनएस)। केरल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक टैक्सी चालक को मुआवजा दिया है। टैक्सी चालक की गाड़ी में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन के आवास पर ईडी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी।

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तिरुवनंतपुरम निवासी चालक को ईडी द्वारा आधिकारिक कार्य के लिए किराए पर ली गई टैक्सी को हुए नुकसान के लिए लगभग 1.75 लाख रुपए का पूरा मुआवजा दिया गया।

यह हमला मई में हुआ था, जब ईडी की टीम तलाशी के बाद घर से निकल रही थी।

यह छापेमारी पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में की गई थी, जो उनके साथ किराए के आवास में रह रही थी और ईडी की निगरानी में है।

अधिकारियों के परिसर से निकलते ही, सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर काफिले को घेर लिया और वाहनों पर हमला कर दिया।

ईडी द्वारा किराए पर ली गई टैक्सी हिंसा की चपेट में आ गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

चालक ने दावा किया कि वह केवल अपना पेशेवर कर्तव्य निभा रहा था और जांच में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वह राजनीतिक रूप से संवेदनशील टकराव के बीच फंस गया।

इस घटना की व्यापक निंदा हुई और सीपीआई ने पहले तो चालक को हुए नुकसान की भरपाई करने की घोषणा की।

हालांकि, सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद, पार्टी बाद में अपने वादे से मुकर गई, जिससे चालक को अपनी आजीविका के एकमात्र स्रोत को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करनी पड़ी।

ईडी ने अब हस्तक्षेप करते हुए पूरे दावे का निपटारा कर दिया है, जिससे लगभग दो महीने की अनिश्चितता के बाद चालक को राहत मिली है।

इस हमले से जुड़े आपराधिक मामले में भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं।

पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक केवल एक आरोपी को जमानत मिली है, जबकि बाकी 24 न्यायिक हिरासत में हैं, जो आरोपों को लेकर अदालतों की गंभीरता को दर्शाता है।

ईडी द्वारा ड्राइवर को मुआवजा देने के फैसले को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उठाया गया एक असामान्य कदम माना जा रहा है।

हालांकि, राजनीतिक रूप से, इस घटना से सीपीआई-एम की आलोचनाओं को और बल मिलने की आशंका है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि जिस एजेंसी के खिलाफ पार्टी ने विरोध जताया था, उसने अंततः ड्राइवर की मदद की, फिर भी पार्टी ने अपने वादे को क्यों नहीं निभाया।

--आईएएनएस

एमएस/