'केरल फर्स्ट, नॉट दिल्ली': राजीव चंद्रशेखर की मुख्यमंत्री सतीशन को नसीहत

तिरुवनंतपुरम, 24 जुलाई (आईएएनएस)। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन पर निशाना साधा।

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भाजपा नेता ने सतीशन पर केरल के छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की चिंताओं के बजाय राष्ट्रीय राजनीतिक अभियानों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने नई दिल्ली में 20 जुलाई को नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में हुए विपक्ष के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री की भागीदारी पर कटाक्ष किया।

राजीव चंद्रशेखर ने सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे एलपी स्कूल शिक्षक रैंक धारकों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाने और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के पास नीट लीक मामले को लेकर राहुल गांधी के आंदोलन में शामिल होने का समय मिल गया, लेकिन केरल में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों की दुर्दशा पर ध्यान देने में वे विफल रहे।

राजीव चंद्रशेखर ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद पत्रकारों से कहा कि केरल के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के पास छात्रों और नौकरी चाहने वालों को प्रभावित करने वाले मुद्दों में हस्तक्षेप करने का समय नहीं है। इसके बजाय, वे दिल्ली जाते हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा रचे गए राजनीतिक नाटक का हिस्सा बन जाते हैं। प्राथमिकता इन उम्मीदवारों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि रैंक धारकों की चिंताएं जायज हैं और सरकार को उन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने प्रशासन से उम्मीदवारों से बातचीत शुरू करने और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

भाजपा के समर्थन का आश्वासन देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वे सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जल्द समाधान के लिए दबाव डालेंगे।

उन्होंने यह भी वादा किया कि इस मुद्दे को केरल विधानसभा में उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मैंने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों को विधानसभा में उठाया जाएगा। हम इस मामले को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कोई उचित समाधान नहीं मिल जाता।

एलपी स्कूल शिक्षक रैंक धारक सचिवालय के सामने मौजूदा पीएससी रैंक सूची से नियुक्तियों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में रिक्तियां होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं की गई हैं, जिससे सैकड़ों योग्य उम्मीदवार प्रतीक्षा कर रहे हैं।

राजीव चंद्रशेखर की यात्रा ने आंदोलन को एक बार फिर राजनीतिक तवज्जो दी है। भाजपा इस विरोध प्रदर्शन को सरकार की रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करने में विफलता और राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों में व्यस्त रहने के प्रमाण के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/