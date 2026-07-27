केरल फर्जी खबरों को नकारेगा: भाजपा राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर

तिरुवनंतपुरम, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा केरल अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को मलयालम मीडिया के एक वर्ग पर पार्टी के खिलाफ सुनियोजित अभियान चलाने का आरोप लगाया। आरोप है कि मीडिया बिना सत्यापन के आधारहीन और मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित कर रहा है।

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एक कड़े बयान में राजीव ने कहा कि भाजपा ने पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा किए जा रहे संगठित हमलों का गंभीर संज्ञान लिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले पत्रकारों ने पार्टी का पक्ष जानने या मीडिया टीम से तथ्यों का सत्यापन करने जैसे पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि ये रिपोर्टें पूरी तरह से झूठी और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। ये सत्यापित जानकारी पर आधारित नहीं हैं, बल्कि मनगढ़ंत कहानियां हैं जो तथ्यों की तुलना में कल्पना पर अधिक बल देती हैं। यदि आधारहीन कहानियों को समाचार के रूप में पेश किया जाता है, तो केरल की जनता उन्हें नकार देगी।

पत्रकारों से पेशेवर मानकों का पालन करने का आह्वान करते हुए राजीव ने कहा कि ईमानदार और तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग का कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि फर्जी, मनगढ़ंत और अपुष्ट अफवाहें प्रकाशित करना पत्रकारिता नहीं है।

कांग्रेस और सीपीआई (एम) की तरह, भाजपा की केरल इकाई में भी वर्षों से गुटबाजी की घटनाएं होती रही हैं, और आंतरिक प्रतिद्वंद्विता अक्सर पार्टी के संगठनात्मक प्रयासों पर हावी रही है।

बार-बार होने वाली आंतरिक कलह से चिंतित भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कई मौकों पर राज्य के नेताओं को गुटबाजी के खिलाफ चेतावनी दी थी।

इन विभाजनों को समाप्त करने और एक एकजुट संगठनात्मक ढांचा प्रस्तुत करने के प्रयास में ही पार्टी ने पिछले वर्ष राजीव चंद्रशेखर को केरल इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले केरल से प्रत्यक्ष राजनीतिक जुड़ाव बहुत कम था।

उनका राजनीतिक करियर काफी हद तक बेंगलुरु में ही बना था, इसलिए उनकी नियुक्ति राज्य में पार्टी के पारंपरिक नेतृत्व पैटर्न से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

केंद्रीय नेतृत्व उन्हें एक सर्वसम्मत व्यक्ति के रूप में देखता था जो गुटीय मतभेदों को दूर करने और संगठन को मजबूत करने में सक्षम थे।

पार्टी की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल में भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ता जनसेवा और 'विकसित केरल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, न कि उन बातों से विचलित होने के लिए जिन्हें उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित कथन बताया।

--आईएएनएस

एमएस/