केरल : बजट में 'संवेदना के साथ सुशासन' को प्राथमिकता देंगे सीएम सतीशन

तिरुवनंतपुरम, 14 जून (आईएएनएस)। नई यूडीएफ सरकार के शुरुआती सप्ताह में सामने आए बयानों और नीतिगत संकेतों के अनुसार, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन 19 जून को पेश होने वाले राज्य के बजट और अपने प्रशासन में 'संवेदना के साथ सुशासन' को मुख्य प्राथमिकता बनाने जा रहे हैं।

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विपक्ष के नेता के तौर पर सतीशन ने अक्सर ऐसे गवर्नेंस मॉडल की जरूरत के बारे में बात की है जिसमें कुशलता, जवाबदेही और संवेदना का मेल हो। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से, उन्होंने बार-बार कहा है कि 'संवेदना के साथ सुशासन' उनकी सरकार की मुख्य सोच होगी, और उम्मीद है कि आने वाले राज्य बजट में यह नजर आएगा।

इस सोच की एक झलक 29 मई को मन्नंथला के सूर्यप्रभा ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में दिखी, जहां मार थोमा चर्च के दो बिशपों को उनके पादरी के तौर पर 50 साल पूरे होने (गोल्डन जुबली) के मौके पर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, सीएम सतीसन ने बाइबिल की 'बुक ऑफ मीका' के एक श्लोक का जिक्र किया और कहा कि यह उनके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। मीका 6:8 का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? न्यायपूर्ण व्यवहार करना, दया से प्रेम करना और अपने ईश्वर के साथ विनम्रता से चलना।"

सीएम सतीसन ने लोगों को बताया कि ये शब्द मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका में उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि न्याय, संवेदना और विनम्रता पर जोर सिर्फ अमूर्त मूल्य नहीं रहने चाहिए, बल्कि उन्हें गवर्नेंस और सार्वजनिक नीति में भी दिखना चाहिए।

राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि सरकार के हालिया कामों में यह सोच झलकती है।

अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है कि विझिनजम की रहने वाली रुवानी का मामला, जो लोगों का ध्यान खींचने वाले एक मानवीय मुद्दे का चेहरा बन गई थीं। मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि उन्हें घर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए एक प्रायोजक (स्पॉन्सर) खोजने में मदद की थी।

इस कदम को व्यापक रूप से इस बात के उदाहरण के तौर पर देखा गया कि गवर्नेंस सिर्फ रोजमर्रा की प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक सीमित रहने के बजाय, लोगों की तकलीफों पर संवेदना के साथ प्रतिक्रिया दे रही है।

चूंकि यूडीएफ सरकार 19 जून को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए उम्मीदें बढ़ रही हैं कि इसमें कल्याणकारी उपायों, सामाजिक न्याय की पहलों और नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस सुधारों को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा।

अगर सीएम सतीसन के हालिया बयानों को देखें, तो बजट में प्रशासनिक कुशलता और संवेदना के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा सकती है, जिससे 'संवेदना के साथ सुशासन' के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम