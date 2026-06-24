कुरुक्षेत्र: सीएम नायब सिंह सैनी ने सड़क हादसे में घायलों को पहुंचाया अस्पताल, दिखाई संवेदनशीलता

लाडवा/ बाबैन, 24 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल दो युवकों की मदद की।

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लाडवा-बाबैन मार्ग पर रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार युवक दुर्घटनाग्रस्त मिले तो सीएम नायब सिंह सैनी ने तुरंत अपना काफिला रुकवाकर घायलों को अपने काफिले के साथ चल रही एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। घायलों के साथ बातचीत करके हाल भी जाना। इस दौरान राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी भी साथ रहे।

मुख्यमंत्री सैनी की नजर पड़ते ही उन्होंने तुरंत अपना वाहन रुकवाया और स्वयं गाड़ी से उतरकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल अपने सुरक्षा कर्मियों और निजी चिकित्सक को घायलों को प्राथमिक उपचार देने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में चल रही एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस से दोनों घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए रवाना किया।

सीएम ने कहा कि सड़क पर किसी को भी घायल अवस्था में देखना पीड़ादायक है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ही नहीं, एक इंसान होने के नाते भी हमारा पहला कर्तव्य है कि हम जरूरतमंद की मदद करें। सरकार द्वारा सभी विधायकों, सांसदों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने काफिले के साथ हमेशा एंबुलेंस रखें ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।

उन्‍होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि सड़क हादसा होने पर 'गोल्डन ऑवर' में घायल को अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि 'हरियाणा सुरक्षित सड़क नीति' के तहत घायल की मदद करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होने वालों की पहचान अमित उम्र 27 निवासी गांव बीड़ कलवा व रजत कुमार 30 वर्ष निवासी गांव सूरजगढ़ के रूप में हुई, जिनका इलाज सीएचसी शाहबाद में चल रहा है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी