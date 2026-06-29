कानपुर में आपसी विवाद के बाद फायरिंग, पेट में गोली लगने से युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर, 29 जून (आईएएनएस)। कानपुर में आपसी विवाद के बाद हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान चली गोली युवक के पेट में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है।

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सेंट्रल कानपुर के डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि देर रात आपसी कहासुनी के दौरान गोली चलने की घटना सामने आई। उन्होंने कहा कि गोली लगने से घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर है।

डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

अतुल श्रीवास्तव ने कहा, "देर रात आपसी कहासुनी के दौरान गोली लगने की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है। उसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और वह अभी खतरे से बाहर है। दोषियों की पहचान के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।"

उन्होंने कहा कि अभी पुलिस को पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, घायल व्यक्ति के परिजन शिवकुमार पासवान ने आरोप लगाया कि घटना में शामिल लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने बताया कि रविवार की रात छुट्टी होने के कारण परिवार के कुछ लोग और बच्चे मैच खेल रहे थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और विवाद शुरू हो गया।

वहीं, इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य शिवकुमार पासवान ने दावा किया कि आरोपियों ने पहले परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी की और इसके बाद गोली चला दी। उन्होंने कहा कि गोली लगने के बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। उनके अनुसार, पुलिस ने भी कुछ आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड होने की जानकारी दी है।

उन्होंने दावा किया कि घटना कमिश्नर आवास मार्ग के पास हुई, जहां आरोपी गोली चलाते हुए फरार हो गए। उन्होंने थाने में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कार्रवाई की मांग की है। शिवकुमार पासवान ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम