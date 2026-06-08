कौन हैं एम. नागराज, जिन्हें कर्नाटक भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार

बेंगलुरु, 8 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए एम. नागराज को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने उनके लंबे एकेडमिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव को अहमियत दी है।

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एम. नागराज को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चुने जाने पर कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बधाई दी है।

विजयेंद्र येदियुरप्पा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "मैं आपके चुनाव में सफल होने की कामना करता हूं। सदन में आपका कार्यकाल राज्य के हितों की रक्षा और आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में सफल रहे और देश की प्रगति व जनसेवा में आपकी भविष्य की यात्रा अत्यंत फलदायी हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं।"

भाजपा की कर्नाटक इकाई के अनुसार, हुबली-धारवाड़ के रहने वाले नागराज का शैक्षणिक क्षेत्र में मजबूत आधार रहा है। वे कई वर्षों तक प्रोफेसर रहे हैं। छात्र जीवन से ही वे छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में भूमिका निभाने के बाद भाजपा की सक्रिय राजनीति में आए।"

पार्टी संगठन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं, जिनमें कर्नाटक भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष का पद भी शामिल है। वे अपने प्रशासनिक अनुभव के लिए भी जाने जाते हैं। इससे पहले वे कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के सदस्य भी रह चुके हैं।

इसके अलावा, नागराज ने पार्टी के वैचारिक आधार से जुड़े कई संगठनात्मक अभियानों में भी योगदान दिया है। वे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित संगठनात्मक कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विजन प्रोजेक्ट के तहत हर जिले में पार्टी कार्यालय बनाने के कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं और भवन निर्माण समिति के लिए कर्नाटक समन्वयक के तौर पर काम किया है।

वहीं, भाजपा ने विधान परिषद के पदों के लिए वरिष्ठ नेताओं लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य की उम्मीदवारी की भी घोषणा की है।

ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आर. रघु कौटिल्य ने भाषा, साहित्य, पत्रकारिता, संस्कृति, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए (पोस्ट-ग्रेजुएशन) किया है। उन्होंने मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड और देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर काम किया है। वे कौटिल्य विद्यालय व निपुण्य स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के संस्थापक हैं।

पार्टी के सीनियर नेता लिंगराज पाटिल ने कहा, "पार्टी ने मुझे समाज और राज्य की सेवा करने का मौका दिया है। यह समाज की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर है। मैंने पार्टी में 37 साल तक काम किया है। पार्टी ने एक 'कार्यकर्ता' को इस पद के लिए चुना है। मैं बहुत खुश हूं।"

--आईएएनएस

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