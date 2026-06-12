कॉमेडी की आड़ में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं : शाइना एनसी

मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कॉमेडियन प्रणित मोरे के कॉमेडी शो में महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही।

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उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अगर आप खुद को कॉमेडियन कहते हैं, तो कीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन, कॉमेडी करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि महिलाओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने प्रणित मोरे के शो में जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर मामला दर्ज कर चुकी है, ताकि यह मामला आगे चलकर महत्वहीन नहीं हो जाए। इस तरह की स्थिति को हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने विश्व बैंक की उस रिपोर्ट पर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें यह कहा गया है कि एक जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में दोहरी गति से विकास हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह विश्वास भी जताया कि आगामी दिनों में भारत की विकास दर 7.2 फीसद के आसपास होगी। निश्चित तौर पर इस उपलब्धि का श्रेय और किसी को नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जाता है।

वहीं, शाइना एनसी ने पाकिस्तान की ओर से पीओके में किए गए हमले पर भी प्रतिक्रिया दी। इस हमले में 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस पर शाइना एनसी ने कहा कि यह हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की ओर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हरकत को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह वही पाकिस्तान है, जो अभी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहा है और हालत देखिए हमले करने की जुर्रत कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि इन लोगों को माकूल जवाब दिया जाए, ताकि इनकी हरकतों में सुधार आए।

साथ ही, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उनके मुताबिक, राहुल गांधी को सबसे पहले अपनी विसंगतियों पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ताकि वो खुद को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सके। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि उनके पास राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भला वो राज्यसभा चुनाव जीतने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि राहुल गांधी ने कभी-भी अपनी पार्टी को धरातल पर मजबूत करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अगर उठाया होता, तो आज उनकी पार्टी को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपनी पार्टी की स्थिति को दुरूस्त करने से ज्यादा विदेशी छुट्टियों को लुफ्त उठाने को ज्यादा तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि उनकी पार्टी को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास को तवज्जो दी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि विकास से संबंधित कार्यों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसके बाकायदा संकल्प लिया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। यह इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में हमारे देश में विकास की गति दोहरी गति से आगे बढ़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी हमारे देश इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा।

साथ ही, उन्होंने टीएमसी में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और कल्याण बनर्जी के राजनीतिक रुख पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता और चार बार सांसद हैं। अगर ऐसे में वो टीएमसी को लेकर किसी भी प्रकार का दावा कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी बातों को गंभीरता से लेना होगा।

वहीं, शाइना एनसी ने ममता बनर्जी के रवैये पर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक, ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी में प्राथमिकता दिलाने की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा कर दी। अगर ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया होता और पार्टी में सभी लोगों को जगह दी होती, तो आज इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन, अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम