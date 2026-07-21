कम बारिश वाले जिलों में किसानों की मदद के लिए तेज प्रयास कर रही केंद्र

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्यों के साथ मिलकर देश के 270 संवेदनशील और कम बारिश वाले जिलों में कृषि गतिविधियों पर लगातार नजर रखें और पूरे देश में किसानों को समय पर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

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एक हाई-लेवल मीटिंग में खरीफ फसलों की बुवाई की प्रगति, अल-नीनो के असर, मानसून की मौजूदा स्थिति और जलाशयों में पानी के भंडार का विस्तार से रिव्यू किया गया।

मीटिंग में खाद (खासकर यूरिया) और बीजों की उपलब्धता और वितरण का भी रिव्यू किया गया। बताया गया कि खरीफ 2026 के लिए खाद और बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, और राज्यों के साथ लगातार तालमेल बिठाकर सप्लाई की निगरानी की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि जमीनी हकीकत की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य सरकारों से ली जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से खाद मिले और अगर वितरण व्यवस्था में कोई कमी हो, तो उसे तुरंत दूर किया जाए।

मीटिंग में बताया गया कि 17 जुलाई 2026 तक देश में खरीफ फसलों की कुल बुवाई का रकबा 658.19 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में कुल बुवाई के रकबे में कमी आई है, लेकिन कई राज्यों में धान, दालों और अन्य फसलों की बुवाई में अच्छी प्रगति देखी गई है।

चौहान ने निर्देश दिया कि दाल, तिलहन और कपास मिशनों द्वारा राज्य सरकारों के साथ साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग आयोजित की जानी चाहिए और जमीनी स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मीटिंग में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान, अल-नीनो की संभावित स्थितियों और देश भर के 270 संवेदनशील जिलों में बारिश की स्थिति का रिव्यू किया गया। विभिन्न राज्यों में बारिश की स्थिति, फसलों की बुवाई की प्रगति और एनडीवीआई (नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स) जैसे संकेतकों के आधार पर फसलों की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

मानसून की प्रगति का रिव्यू करते हुए, खरीफ सीजन के दौरान कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल स्थितियों पर भी चर्चा की गई।

मीटिंग में बताया गया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 9 जुलाई, 2026 तक राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बचे हुए हिस्सों को कवर करते हुए पूरे देश में फैल गया। आम तौर पर, मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है, जबकि इस साल इसका विस्तार सामान्य तारीख के एक दिन बाद पूरा हुआ। मानसून के देशव्यापी विस्तार के साथ, ज्यादातर राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल स्थितियां बन गई हैं। 1 जून से 15 जुलाई, 2026 के दौरान, देश में औसत बारिश सामान्य से 23 प्रतिशत कम दर्ज की गई। इस अवधि में देश भर में 227 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 294.2 मिमी होती है।

बारिश की सबसे ज्यादा कमी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखी गई, जहां सामान्य 540.2 मिमी के मुकाबले 348 मिमी बारिश हुई, यानी 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 26 प्रतिशत, उत्तर-पश्चिम भारत में 19 प्रतिशत और मध्य भारत में 13 प्रतिशत की कमी रही।

--आईएएनएस

एससीएच