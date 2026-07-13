कल्याणपुरी हत्याकांड: दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल निकला 'कातिल', घरेलू विवाद में पत्नी को मारी थी गोली

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक महिला दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की पत्नी थी। कथित तौर पर कांस्टेबल ने ही पत्नी की गोली मारकर हत्या की।

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शुरुआती जानकारी सामने आई कि पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में महिला को अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंका गया था। पुलिस ने बताया कि एक डिलीवरी बॉय ने महिला को बचाने की कोशिश की और वह उसे एलबीएस अस्पताल लेकर पहुंचा था। हालांकि, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

पुलिस की तफ्तीश के बाद जांच से पता चला है कि घरेलू झगड़े के बाद पुलिस कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। बताया गया कि पति-पत्नी के बीच कुछ समय से अक्सर अनबन चल रही थी और वे निजी मामलों को लेकर अक्सर झगड़ते रहते थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच रविवार की रात को फिर से बहस हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि पति और पत्नी एक साथ स्कूटर से घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में भी उनके बीच बहस जारी रही। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें कथित तौर पर वे सड़क किनारे स्कूटर रोककर उतरते हुए दिख रहे हैं। बताया गया कि फुटेज में गोली चलने से कुछ पल पहले वे तीखी बहस करते हुए दिख रहे थे।

सूत्रों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज में कांस्टेबल और उनकी पत्नी स्कूटर रोककर उतरते हुए दिखाई दिए। वे बहस कर रहे थे, तभी कांस्टेबल ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और पत्नी को गोली मार दी।

पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी कथित तौर पर मौके से भाग गया। टीमों ने उसे खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वे आसपास के इलाके के साथ-साथ भागने के संभावित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही हैं, ताकि उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके और घटनाक्रम को ठीक से समझा जा सके।

घटना के समय आरोपी कांस्टेबल पूर्वी जिले के एंटी-थेफ्ट स्क्वाड में तैनात था। जांच के तहत, पुलिस परिवार के सदस्यों और दंपति के परिचितों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि उन हालात को समझा जा सके जिनकी वजह से यह जानलेवा गोलीबारी हुई।

--आईएएनएस

डीसीएच/