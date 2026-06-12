कोल्लूर में स्थित मूकाम्बिका मंदिर में पूजा करेंगे सीएम विजय, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बेंगलुरु, 12 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर के दर्शन के लिए मंगलुरु पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विजय मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना करेंगे।

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सीएम विजय दौरे को देखते हुए कर्नाटक पुलिस ने मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जब तक विजय अपनी पूजा-अर्चना पूरी नहीं कर लेते, तब तक भक्तों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।

कर्नाटक में विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को मंदिर में भारी भीड़ की उम्मीद है। मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस दौरे के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है।

विजय दिल्ली से एक विशेष उड़ान से मंगलुरु पहुंचे और सड़क मार्ग से मूकाम्बिका मंदिर जाएंगे।

तमिलनाडु से आए काफिले की गाड़ियां पहले से ही मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में खड़ी हैं। स्थानीय पुलिस 125 किलोमीटर के पूरे रास्ते में सुरक्षा मुहैया करा रही है।

पुलिस अब कोई जोखिम नहीं उठा रही है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री जोसेफ विजय भी शामिल हैं, मेकेदातु परियोजना का विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस परियोजना को शुरू न करने का आग्रह किया है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने पहले ही कहा है कि वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को काले झंडे दिखाएंगे।

जोसेफ विजय शाम 5:30 बजे मंगलुरु से चेन्नई के लिए विशेष उड़ान भरने वाले हैं।

मुख्यमंत्री विजय को जेड प्लस सुरक्षा कवर दिया गया है। उनके करीबी सुरक्षा समूह में तमिलनाडु पुलिस के डीआईजी और एसपी सहित 40 पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे।

बता दें कि कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में स्थित कोल्लूर "श्री क्षेत्रम", परशुराम की ओर से रचित मोक्ष के सात धामों में से एक है। श्री क्षेत्रम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। यह एक ऐसा धाम है जहां देवी शक्ति की पूजा की जाती है।

यहां देवी मूकाम्बिके की शक्ति देवता के रूप में पूजा की जाती है। मूकाम्बिका आदि शक्ति का रूप हैं, क्योंकि इस लिंग के बाईं ओर 'महाकाली', 'महालक्ष्मी' और 'महासरस्वती' विराजमान हैं। आदि शक्ति का यह रूप केवल यहीं देखा जा सकता है। उद्भवलिंग के रूप में, मूकाम्बिका ने दाईं ओर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी समाहित किया है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस