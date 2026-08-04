कोलकाता, 4 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन के लिए अधिक आवंटन के निर्णय पर उसी न्यायालय की एक एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा पहले लगाई गई रोक को रद्द कर दिया।

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दरअसल, पश्चिम बंगाल की नई राज्य सरकार ने प्रति मरीज भोजन के लिए आवंटित राशि को पहले के 57 रुपये से बढ़ाकर संशोधित 112 रुपये कर दिया था।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 23 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि, एक संगठन ने राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा राव की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि मरीजों के भोजन के आवंटन को तय करने से संबंधित एक अन्य मामला पहले से ही अदालत में लंबित है, इसलिए राज्य सरकार खुद से संशोधित दर-सूची कैसे तय कर सकती है।

इसके बाद न्यायमूर्ति राव की एकल पीठ ने राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी।

इस मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर को एक डिवीजन बेंच में हुई, जिसके बाद उक्त डिवीजन बेंच ने एकल-न्यायाधीश बेंच द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगाए गए अंतरिम रोक को रद्द कर दिया।

अंतरिम रोक को रद्द करते हुए, डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि यह वांछनीय नहीं है कि केवल कानूनी जटिलताओं के कारण राज्य सरकार सकारात्मक कल्याणकारी कदम उठाने में सक्षम न हो।

डिवीजन बेच के आदेश के बाद, राज्य द्वारा बढ़ी हुई कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने में अब कोई कानूनी बाधा नहीं रहेगी। अतीत में, राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में मरीजों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें आई थी। सरकार का हमेशा से यही तर्क रहा है कि इस मद के तहत मामूली आवंटन के बाद बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन परोसना लगभग असंभव था।

इसीलिए नई राज्य सरकार ने इस मद पर आवंटन बढ़ाने का फैसला किया, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ के पूर्व आदेश के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। लेकिन मंगलवार को खंडपीठ के आदेश के बाद वह बाधा दूर हो गई।

--आईएएनएस

एएसएच/