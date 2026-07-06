कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल में अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहेगी: मौसम विभाग

कोलकाता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने सोमवार को अनुमान जताया है कि आगामी कुछ दिनों में कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

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कोलकाता शहर और दक्षिण बंगाल के जिलों में रविवार दोपहर से ही हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। बारिश जारी रहेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है जो धीरे-धीरे तट की ओर बढ़ रहा है।

आरएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि कोलकाता और दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी। रविवार रात से ही कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कभी बारिश तेज हो जाती है, तो कभी धीमी। हालांकि, बुधवार तक बारिश जारी रहेगी।

लगातार बारिश के कारण शहर की कुछ सड़कों पर पानी भर गया है। सोमवार और अगले दो दिनों तक कोलकाता में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी।

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र रविवार को मजबूत होकर निम्न दबाव के अवदाब में तब्दील हो गया। उस समय, इसकी स्थिति ओडिशा के बालासोर से 50 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और पश्चिम बंगाल के दीघा से 60 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में थी।

यह धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। सोमवार तक, यह बालासोर के पास ओडिशा में चांदबाली और दीघा के बीच के हिस्से से जमीन पर प्रवेश करेगा। इसके बाद, कम दबाव वाला क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ेगा। अगले 24 घंटों में यानी मंगलवार तक यह कम दबाव वाला क्षेत्र ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा को पार कर सकता है।

अधिकारी ने कहा कि राज्य में मानसून सक्रिय है। मानसून की रेखा दक्षिण-पश्चिम राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके परिणामस्वरूप, दक्षिण बंगाल के एक बड़े हिस्से में बहुत भारी बारिश की संभावना है। यह बुधवार तक जारी रहेगा। सोमवार से उत्तर बंगाल में बारिश बढ़ सकती है।

इस बीच, सोमवार को कोलकाता सहित कई दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस सूची में हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली, पुरुलिया और बांकुरा शामिल हैं।

इसके अलावा, पूरे सप्ताह दक्षिणी जिलों में कम- ज्यादा बारिश होती रहेगी।

मौसम विभाग ने पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। मंगलवार से उत्तर बंगाल में फिर से भारी बारिश शुरू होगी। बुधवार और गुरुवार को जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में तेज हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस