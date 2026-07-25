कोलकाता पुलिस की कार्रवाई, अशांति फैलाने वाले 11 लोगों को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस ने शनिवार को 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां एक दिन पहले छात्रों और युवाओं के जुलूस के दौरान हुई अशांति के सिलसिले में की गईं।

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पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कोई भी छात्र नहीं था और दो आरोपी दूसरे राज्य भागने की योजना बना रहे थे। उन्हें पश्चिम बर्धवान जिले के अंडाल से गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने यह कार्रवाई की।

गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद अफरोज नाम का एक आरोपी भी शामिल है। वह कोलकाता के मेतियाब्रुज के राजाबागन इलाके का निवासी है।

पुलिस ने वीडियो फुटेज देखने के बाद उसकी पहचान कर ली।

पुलिस शुक्रवार से ही उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार, पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी युवक पश्चिम बर्धमान के अंडाल में है।

इसके बाद, जांचकर्ताओं ने अंडाल के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया।

कोलकाता के गार्डन रीच इलाके के निवासी मोहम्मद आजाद को भी अंडाल से गिरफ्तार किया गया।

शुक्रवार की रात को मुख्यमंत्री अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद उन्होंने शनिवार की सुबह राज्य विधानसभा में एक बयान दिया।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार की अशांति के संबंध में जिन पांच गुंडों का नाम लिया है, उनमें राजबागान के मोहम्मद अफरोज का नाम भी शामिल है, जिन्हें उन्होंने 'कुख्यात बदमाश' बताया है।

गिरफ्तार किए गए शेष लोगों में अरशद अली (50) भी शामिल है, जो कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन क्षेत्र का निवासी है।

जोरासांको पुलिस थाना क्षेत्र से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी पहचान इरफान खुर्शीद, मोहम्मद आलमगीर, इमरान अहमद और खालिद रजा के रूप में हुई है।

इसके अलावा, तिलजाला से मोहम्मद मोइनुद्दीन, बेनियापुकुर से जमीर अहमद और कराया से मोहसिन खान और दीपक भौमिक को भी गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह राज्य विधानसभा को बताया कि जुलूस में भाग लेने वाले 70 लोगों की पहचान कर ली गई है, जो छात्र नहीं हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन 70 लोगों में से कोई भी छात्र या 'कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का सदस्य नहीं है। उनका नीट आंदोलन से कोई संबंध नहीं है।

शिक्षा में भ्रष्टाचार और नीट पेपर लीक के विरोध में शुक्रवार को कोलकाता के एस्प्लेनेड में एक जुलूस का आयोजन किया गया।

आरोप है कि वहां से पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया गया था।

यह भी आरोप लगाया गया है कि पत्रकारों पर भी हमला किया गया था।

शुक्रवार की घटना में कुल सात मामले दर्ज किए गए हैं, छह हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में और एक कोलकाता के एंटाली में।

आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों में गुंडागर्दी विरोधी अधिनियम को भी जोड़ दिया गया है।

राज्य सरकार ने इस घटना में पहली बार राज्य विधानसभा में हाल ही में पारित कानून को लागू किया है।

शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में कहा, "सबने देखा कि पुलिस ने संयम बरता। यही आदेश था। वे किसी भी जाल में नहीं फंसे। जुलूस निकल रहा था। डोरिना क्रॉसिंग पहुंचने के बाद वहां से जूते और बोतलें फेंकी जाने लगीं। पत्रकारों को निशाना बनाया गया। वे पुलिस से लाठीचार्ज करवाना चाहते थे, हंगामा खड़ा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया। छह पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।"

--आईएएनएस

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