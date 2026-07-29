कोलकाता: न्यू टाउन इलाके में दुकान के बाहर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच शुरू

कोलकाता, 29 जुलाई (आईएएनएस)। बुधवार सुबह कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन में सड़क किनारे खाने-पीने की एक दुकान के बाहर एक व्यक्ति मृत पाया गया। इस घटना से स्थानीय निवासियों में चिंता फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, शव उत्तरी कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में राम मंदिर के पास स्थित खाने-पीने की एक पुरानी दुकान के पास मिला। दुकान का मालिक जब सुबह दुकान खोलने पहुंचा था तो उसने देखा कि बाहर जमीन पर एक व्यक्ति पड़ा है। उसने और आस-पास के दुकानदारों ने उस व्यक्ति को जगाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलने पर इको पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

पुलिस ने कहा कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि व्यक्ति के माथे पर चोट के निशान थे, हालांकि जांच करने वालों ने गिरने से चोट लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।

बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अस्वाभाविक मौत की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मृतक की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। यह पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है कि वह उस जगह कैसे पहुंचा और क्या शव को वहां लाया गया था।

जांच करने वाले मृतक की पहचान करने और घटना से पहले उसकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशनों के साथ भी तालमेल बिठा रहे हैं।

यह घटना 23 जुलाई को दम दम पार्क इलाके में एक युवक का शव मिलने के कुछ दिनों बाद हुई है। उस घटना ने भी इलाके में सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी थी।

--आईएएनएस

एमएस/