कोलकाता: महिला से रेप और ब्लैकमैल के मामले में केस दर्ज, बांसद्रोनी पुलिस ने शुरू की जांच

कोलकाता, 16 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता में एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला से रेप और प्राइवेट फोटो-वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई।

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हालांकि शिकायत शुरू में मेटियाब्रुज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में केस को बांसद्रोनी पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि यौन उत्पीड़न की कथित घटनाएं उसी इलाके में हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के अनुसार, महिला लगभग सात साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनकी बातचीत और बढ़ गई।

महिला ने आरोप लगाया कि 2021 से आरोपी उसे साथ घूमने के बहाने कोलकाता के बाहर अलग-अलग जगहों पर ले गया और होटल के कमरों में उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने दावा किया कि उसने उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी लिए और बाद में उनका इस्तेमाल उसे धमकाने और रिश्ते को जारी रखने के लिए मजबूर करने में किया। आरोपी ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया या किसी को इस बारे में बताया तो वह प्राइवेट फोटो-वीडियो को सोशल मीडिया और उसके परिचितों के बीच फैला देगा।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब भी उसने दुर्व्यवहार का विरोध किया, उसे डराया-धमकाया गया। उसने कहा कि डर और शर्म के कारण वह सालों तक चुप रही और उसने अपने परिवार को इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया।

महिला ने कहा कि समय के साथ उत्पीड़न बढ़ता गया। उसने आरोप लगाया कि हाल ही में आरोपी उसे कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में जोका इलाके के एक होटल में ले गया, जहां उसने नशे की हालत में रातभर उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने यह भी दावा किया कि उसे कमरे से होटल की बालकनी तक नग्न चलने के लिए मजबूर किया गया।

महिला ने कहा कि वह अगली सुबह होटल से निकलने में कामयाब रही और बुरी हालत में घर लौटी। परिवार के सहयोग से उसने बाद में पुलिस से संपर्क किया और इस सप्ताह की शुरुआत में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने कहा कि शुरू में मेटियाब्रुज पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी और शुरुआती जांच के बाद केस को बांसद्रोनी पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया।

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।"

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी