कोलकाता में 'शहीद दिवस' की तीन रैलियों को लेकर पुलिस हाईअलर्ट पर

कोलकाता, 21 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस मंगलवार सुबह से ही हाईअलर्ट पर है, क्योंकि एक-दूसरे के काफी करीब '21 जुलाई शहीद दिवस' की तीन रैलियां हो रही हैं। ये रैलियां उन 13 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में आयोजित की जा रही हैं, जिनकी मौत 1993 में इसी दिन एक विरोध रैली के दौरान पुलिस फायरिंग में हो गई थी। उस समय लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे।

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पिछले साल तक तृणमूल कांग्रेस एक ही 'शहीद दिवस रैली' आयोजित करती थी। हालांकि, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद पिछले तीन महीनों में पश्चिम बंगाल की विपक्षी राजनीति में आए बदलावों के कारण इस बार तीन समानांतर 'शहीद दिवस रैलियां' होंगी।

पहली रैली तृणमूल कांग्रेस के उस गुट की ओर से आयोजित की जाएगी, जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। यह रैली सेंट्रल कोलकाता में बिड़ला तारामंडल के सामने होगी।

दूसरी रैली सेंट्रल कोलकाता में ही जवाहरलाल नेहरू रोड पर होगी। इसे तृणमूल कांग्रेस के उस गुट की ओर से आयोजित किया जाएगा जो 'बागी लेकिन बहुमत वाला' है। इस गुट की अगुवाई पार्टी से निकाले गए विधायक रिताब्रत बनर्जी कर रहे हैं।

तीसरी रैली कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट की ओर से सेंट्रल कोलकाता में ही एस्प्लेनेड के पास शहीद मीनार के सामने होगी। कांग्रेस का कहना है कि 'शहीद दिवस' मनाने का असली अधिकार उसी के पास है क्योंकि 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 युवा तृणमूल कांग्रेस के बनने से पहले ही मारे गए थे। उस साल, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिस विरोध रैली के दौरान फायरिंग हुई थी, उसकी अगुवाई ममता बनर्जी ने की थी, जो उस समय यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष और पार्टी की लोकसभा सदस्य थीं।

इसी मौके पर एक चौथी रैली भी होगी लेकिन वह नई दिल्ली के राजघाट पर आयोजित की जाएगी। यह रैली तृणमूल कांग्रेस के उन 20 लोकसभा सदस्यों द्वारा आयोजित की जाएगी, जिनका नेतृत्व चार बार की सांसद डॉ. काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय कर रही हैं। ये सभी हाल ही में नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए हैं।

पता चला है कि कोलकाता में रैली वाली तीनों जगहों पर सुरक्षा बल की पर्याप्त तैनाती की जा रही है। शहर की पुलिस के अनुसार, तीनों जगहों में से हर एक पर 1,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। तीनों जगहों पर ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी।

बैठक वाली जगहों पर कम से कम पांच डिप्टी कमिश्नर मौजूद रहेंगे, जिनमें सेंट्रल डिवीज़न और साउथ डिवीजन के प्रमुख भी शामिल होंगे। हैवी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया जा रहा है। किसी भी तरह की अशांति से बचने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) की भी पर्याप्त तैनाती की जा रही है।

--आईएएनएस

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