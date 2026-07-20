कोलकाता में महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता अभियान शुरू

कोलकाता, 20 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस के दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड ने सोमवार से शहरभर में एक महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और साइबर ठगी के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान शहर के 60 पुलिस थानों के तहत आने वाले 120 इलाकों में चलाया जाएगा।

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कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लालबाजार स्थित पुलिस मुख्यालय ने अगले 30 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के लिए शहर के 60 पुलिस थानों के तहत आने वाले 120 स्थानों का चयन किया है।

इस अभियान का उद्देश्य रिहायशी इलाकों और भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूटर से गश्त करने वाली 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' को इस अभियान में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

इस अभियान के लिए स्थानीय पुलिस थानों, साइबर पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन और महिला सेल के कर्मियों की संयुक्त टीम बनाई गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और साइबर ठगी को लेकर जागरूकता अभियान सोमवार से शुरू हो गया है।

इस अभियान के तहत स्क्वाड और संयुक्त गश्ती टीम के सदस्य हर दिन दो पुलिस थाना क्षेत्रों की चार जगहों पर जाएंगे। वे लोगों को पर्चे बांटेंगे और स्थानीय लोगों व राहगीरों से बातचीत करेंगे। जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस टीमें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगी और प्रमुख चौराहों पर छोटे-छोटे वीडियो भी दिखाएंगी।

इस अभियान के लिए लालबाजार स्थित पुलिस मुख्यालय ने दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड को 10 स्कूटर और एक वाहन उपलब्ध कराया है। वहीं, स्थानीय पुलिस थानों, साइबर पुलिस यूनिट और इंटेलिजेंस विभाग की महिला टीमें भी जरूरी सहयोग देंगी। इस पूरे अभियान की निगरानी पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।

यह अभियान महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई की राज्य सरकार की नीति के तहत चलाया जा रहा है। पिछले महीने शुरू किए गए 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' को सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं से छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के पीड़ितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी शुरू किए हैं।

इस स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी पूरे शहर में मोटरबाइक से गश्त करेंगी। वहीं, प्रेसिडेंसी रेंज के बसीरहाट, बनगांव और बारासात जैसे इलाकों में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पुलिस ने रियल-टाइम ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन की सुविधा भी शुरू की है, ताकि जरूरत पड़ने पर घटनाओं की लाइव निगरानी की जा सके।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस