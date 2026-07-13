कोलकाता में कुख्यात अपराधी राजा दत्ता की गोली मारकर हत्या, पांच हिरासत में

कोलकाता, 13 जुलाई (आईएएनएस)। पुलिस ने बताया कि कुख्यात अपराधी राजा दत्ता की सोमवार तड़के उत्तर दमदम स्थित बेलघरिया एक्सप्रेसवे के पास संदिग्ध गोलीबारी की घटना में मौत हो गई। इस मामले में पूछताछ के लिए पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि राजा दत्ता की हत्या गैंगवार से जुड़ी गोलीबारी में हुई।

राजा दत्ता का गोलियों से छलनी शव बेलघरिया एक्सप्रेसवे के पास सड़क किनारे मिला। वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए, जिसके बाद उन्हें आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में घायल उनके दो सहयोगियों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उत्तर 24 परगना जिले के बिराटी निवासी राजा दत्ता बेलघरिया एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान उनका कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी गिरोह से सामना हो गया। जांचकर्ताओं का मानना है कि हमलावर, जो दत्ता के परिचित थे, पहले से ही इलाके में मौजूद थे और संभवतः उनके आने का इंतजार कर रहे थे।

पुलिस का मानना है कि घटना के समय राजा दत्ता के पास एक आग्नेयास्त्र था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि उन्हें करीब से गोली मारने से पहले उनका हथियार छीन लिया गया था। हमले के पीछे का मकसद और दोनों गुटों के बीच विवाद की वास्तविक वजह का अभी पता नहीं चल सका है।

गोलीबारी की सूचना मिलने पर दमदम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि राजा दत्ता का आपराधिक गतिविधियों में लंबे समय से संलिप्त रहने का इतिहास रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं यह घटना पुराने विवादों से तो जुड़ी नहीं है। साथ ही, हमलावरों के घटनास्थल से फरार होने के रास्ते का भी पता लगाया जा रहा है।

जांच तेज होने के साथ ही बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय के दक्षिण डिवीजन के पुलिस उपायुक्त समीर अहमद समेत वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

--आईएएनएस

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