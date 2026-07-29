कोलकाता में 35 लाख की चोरी में युवक गिरफ्तार, 172 ग्राम सोना बरामद

कोलकाता, 29 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता पुलिस ने शहर के इकबालपुर इलाके में एक घर से करीब 35 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी और नकदी चोरी करने के आरोप में 21 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी।

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आरोपी की पहचान आसिफ हुसैन के रूप में हुई है। उसे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के चोरी रोधी विंग के अधिकारियों ने न्यू टाउन के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया, जहां वह कथित तौर पर छिपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि चोरी हुई ज्यादातर ज्वेलरी एंटली स्थित उसके घर की एक अलमारी में बने गुप्त तहखाने से बरामद की गई है।

जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि उसने रिसॉर्ट में महिला साथियों के साथ मनोरंजन पर करीब 4 लाख रुपये खर्च किए थे।

पुलिस के मुताबिक, चोरी इकबालपुर के एम.एम. अली रोड स्थित एक दंपति के घर में हुई। दंपति घर में ताला लगाकर काम पर गए थे। वापस लौटने पर उन्हें घर के अंदर एक अलमारी टूटी हुई मिली, जबकि मुख्य दरवाजे का ताला सुरक्षित था। घर से करीब 201 ग्राम सोने के गहने और 4 लाख रुपये नकद चोरी होने की बात सामने आई है।

चोरी हुआ कीमती सामान उस दंपति की हाल ही में शादीशुदा बेटी का था, जो कनाडा जाने से पहले इसे अपने माता-पिता के पास छोड़ गई थी। चोरी के बाद परिवार में विवाद हो गया क्योंकि दामाद ने अपने ससुराल वालों पर शक जताया और उन पर कीमती सामान हड़पने का आरोप लगाया। इसके बाद बेटी कनाडा से वापस लौटी और इकबालपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

जांच विभाग ने मामले की जांच अपने हाथ में ली और इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके बाद आसिफ हुसैन की पहचान मुख्य संदिग्ध के रूप में की गई। बाद में जांचकर्ताओं ने उसे राजारहाट इलाके के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया, जहां वह कथित तौर पर एक कारोबारी के रूप में रह रहा था।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि चोरी की नकदी वह पहले ही खर्च कर चुका है। हालांकि, शुरुआत में गहने बरामद नहीं हुए थे। बाद में उसके घर की तलाशी के दौरान अलमारी में छिपाकर रखा करीब 172 ग्राम सोना बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि चोरी के बाकी सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं और मामले की जांच अभी चल रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम