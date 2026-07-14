कोलकाता के न्यू टाउन में रातभर चली छापेमारी, 2.20 करोड़ रुपये नकद बरामद; महिला समेत सात गिरफ्तार

कोलकाता, 14 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में रातभर चली संयुक्त छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 2.20 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की है। इस कार्रवाई में एक महिला समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह संयुक्त अभियान सोमवार रात शुरू हुआ और मंगलवार सुबह तक चला। कार्रवाई में बिधाननगर सिटी पुलिस के डिटेक्टिव विभाग, टेक्नो सिटी पुलिस थाना और बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीमों ने हिस्सा लिया। पुलिस को गेस्ट हाउस में बड़ी मात्रा में नकदी और सोना रखे होने की गुप्त सूचना मिली थी।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद नकदी कहां से आई और इसे गेस्ट हाउस में किस उद्देश्य से रखा गया था। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इस रकम को हवाला नेटवर्क के जरिए ठिकाने लगाने की योजना थी।

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह रकम साइबर ठगी से हासिल की गई हो सकती है। इसी शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ।

जांच अधिकारी गेस्ट हाउस के मालिक और वहां मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि बरामद नकदी और सोने के स्रोत का पता लगाया जा सके तथा इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने जांच के लिए कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस परिसर से मिले चार वाहनों को भी कब्जे में लेकर जांच का हिस्सा बनाया गया है।

पुलिस सभी सात गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस मामले से जुड़े बड़े नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीएससी