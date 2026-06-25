कोलकाता हादसा: मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की

कोलकाता, 25 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को तारातला क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए राज्य के खजाने से 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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सीएम सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए 1,00,000 रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पहले ही इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे देने की भी घोषणा की है।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने के बाद बुधवार दोपहर से लेकर अब तक के घटनाक्रमों का विस्तृत विवरण दिया।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "दुर्घटना के 30 मिनट के भीतर ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। कोलकाता पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर शुरुआती बचाव कार्य शुरू किया। बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और भारतीय सेना के जवान भी बचाव कार्य में शामिल हो गए। बुधवार की रात भर बचाव अभियान जारी रहा और अभी भी जारी है।"

सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने दुर्घटना में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनका बचाव कार्य जारी है।"

उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि राज्य मंत्रिमंडल में उनके वरिष्ठ सहयोगियों की देखरेख में बुधवार को बचाव अभियान किस प्रकार जारी रहा।

राज्य सरकार की ओर से खेल मंत्री इंद्रनील खान और नगर निगम एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद राज्य अग्निशमन सेवा मंत्री कौशिक चौधरी, फिर राज्य स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं शुरू से ही स्थिति पर नजर रख रहा था। मेरे तुरंत वहां पहुंचने से बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। मैंने पहले स्थिति को संभालने के बाद दोपहर में वहां का रुख किया। मैं अस्पताल भी गया। मैंने घायलों से बात की।"

--आईएएनएस

डीकेपी/