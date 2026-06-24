कोलकाता गोदाम हादसा: मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हुई, फंसे हुए कर्मचारियों की तलाश जारी

कोलकाता, 24 जून (आईएएनएस)। बुधवार को कोलकाता के तारातला इलाके में बन रहे वेयरहाउस की छत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं।

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शाम को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एसएसकेएम अस्पताल में घायल कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी हालत के बारे में जानकारी ली।

सरकारी अस्पताल के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि वेयरहाउस से लगभग 25 लोगों को बचाया गया। पांच लोगों की मौत हो गई है। 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों का इलाज यहां चल रहा है। कुछ कर्मचारी अभी भी फंसे हुए हैं। वे जीवित हैं और हमने उनसे संपर्क कर लिया है। बचाव अभियान जोर-शोर से चल रहा है। उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा।

पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के अनुसार, अभी भी लगभग 12 से 15 लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं।

इससे पहले दिन में, अधिकारी ने कई मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बचाव अभियान की निगरानी की।

दौरे के बाद, मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय, नबन्ना में मीडियाकर्मियों को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना दोपहर 12.07 बजे हुई। मैंने अभी-अभी दुर्घटना स्थल का दौरा किया है। मैं सिविल डिफेंस, फायर डिपार्टमेंट और कोलकाता पुलिस को उनके शुरुआती बचाव अभियान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे कई लोगों की जान बची। मैं एनडीआरएफ कर्मियों को भी उनकी कोशिशों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय सेना के जवान भी वहां काम कर रहे हैं।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बन रहे गोदाम के गलत बिल्डिंग प्लान की वजह से हुई। उन्होंने यह भी बताया कि इसके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने कहा कि बिल्डिंग प्लान को इस साल 17 जनवरी को मंजूरी मिली थी। शुरू में केएमसी के इंजीनियरों ने कहा कि बिल्डिंग प्लान में गड़बड़ी है। इंजीनियर आज बाद में हमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजेंगे। मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनकी पहचान बेहरा ब्रदर्स के तौर पर हुई है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (केएमसी) इलाके में बन रही सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर काम 31 जुलाई तक बंद रहेगा।

अधिकारी ने कहा कि आज की घटना के बाद, मैंने केएमसी को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई तक बन रही सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर काम रोक दिया जाए। हम उनके बिल्डिंग प्लान, साइट प्लान और साइट पर जाकर जांच करेंगे। जिनके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे, वे 1 अगस्त से काम फिर से शुरू कर सकते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/