कोलकाता: बेटी की दोस्त के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

कोलकाता, 9 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्वी कोलकाता के तिलजला इलाके में एक व्यक्ति को अपनी बेटी की दोस्त के साथ कथित तौर पर रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पीड़िता के परिवार की शिकायत के बाद बुधवार रात को यह गिरफ्तारी की गई। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है और उसका बयान दर्ज किया जा रहा है।

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पुलिस के मुताबिक, पीड़िता और आरोपी की बेटी लंबे समय से दोस्त थीं। पीड़िता इस परिवार को अच्छी तरह जानती थी। बताया जा रहा है कि वह अपने घर पर कुछ दिक्कतों के कारण कुछ दिनों से अपनी दोस्त के घर रह रही थी। इस दौरान, आरोपी ने परिवार के अन्य सदस्यों की गैर-मौजूदगी का फायदा उठाकर कई बार घर के अंदर उसके साथ यौन शोषण किया।

पुलिस ने यह भी कहा कि पीड़िता ने डर और शर्म के कारण शुरुआत में कथित हमले के बारे में नहीं बताया था। यह भी आरोप है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद कई बार उसका यौन शोषण किया। तबीयत बिगड़ने पर उसने अपने परिवार के सदस्यों और अपनी दोस्त को इन घटनाओं के बारे में बताया।

इसके बाद युवती ने तिलजला पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रेप समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तिलजला पुलिस स्टेशन इस घटना की जांच कर रहा है।

पुलिस ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपों की पुष्टि पीड़िता के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए अन्य सबूतों के आधार पर की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इस चरण में और जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि जांच चल रही है और मामला संवेदनशील है।

--आईएएनएस

डीसीएच/