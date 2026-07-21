कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक अच्छी रहीः जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्यों के साथ उनकी बैठक "ठीक" रही।

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सोमवार को सीजेपी के दो प्रतिनिधियों ने नड्डा से उनके घर पर मुलाकात की। दिन में पहले हुई विस्तृत बातचीत के बाद उन्होंने ग्रुप की तीन मुख्य मांगों वाला एक लिखित ज्ञापन सौंपा।

एनडीए के 'मंगल मिलन' कार्यक्रम में पहुंचने पर जब नड्डा से सीजेपी सदस्यों के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "बातचीत अच्छी रही। बैठक हमेशा अच्छी ही होती है।" हालांकि, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दिए गए "आश्वासनों" पर कोई टिप्पणी नहीं की।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पहली बैठक सोमवार सुबह लगभग 11:50 बजे हुई, जिसमें सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें ज़ुबानी तौर पर रखीं। नड्डा ने प्रतिनिधियों से उन्हें लिखित रूप में सौंपने के लिए कहा। शाम लगभग 4 बजे प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा और अपनी मांगों का विवरण देते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बिना किसी रोक-टोक के रिहा करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट 2026 पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान नड्डा ने तीनों मांगों में से किसी पर भी कोई भरोसा नहीं दिलाया। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर पर चल रहे महीने भर से जारी धरने को खत्म करने और संसद के पास के हाई-सिक्योरिटी वाले इलाके में हालात सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

बैठक के बाद नड्डा ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें।"

इस बीच, मंगलवार सुबह प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर डटे रहे और अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखा। सोमवार में 'संसद चलो' मार्च के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं।

पुलिस द्वारा जंतर-मंतर से मंच और टेंट हटा दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उस जगह पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। सीजेपी की ओर से विरोध जारी रखने के आह्वान के बाद मंगलवार सुबह ही प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचने लगे। उस जगह पर पुलिस और आरएएफ के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं।

--आईएएनएस

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