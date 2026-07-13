कुकी-जो काउंसिल ने अपने जॉइंट सेक्रेटरी के घर पर आधी रात को हुई छापेमारी की निंदा की

मणिपुर, 13 जुलाई (आईएएनएस)। कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) कांगपोकपी के बोंगफाजोल में स्थित पु डौमिनलाल हाओकिप के घर पर सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के जवानों द्वारा रविवार देर रात को की गई छापेमारी की कड़ी निंदा करती है।

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पु डौमिनलाल हाओकिप कुकी-जो काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी और कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) के सेक्रेटरी (संगठन) हैं। पु डौमिनलाल के घर छापेमारी रविवार रात 2:30 बजे हुई, जब वे केआईएम के प्रेसिडेंट के साथ केजेडसी और केआईएम की मीटिंग में शामिल होने के लिए चुराचांदपुर में थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने बिना सर्च वारंट दिखाए उनके घर में घुसकर तलाशी ली। यह कार्रवाई तब की गई जब परिवार सो रहा था, जिससे महिलाओं और बच्चों में डर पैदा हुआ। ऐसी कार्रवाई बेहद परेशान करने वाली है और पेशेवर सुरक्षा बलों के लिए शोभा नहीं देती।

केजेडसी ने कहा कि पु डौमिनलाल हाओकिप एक सम्मानित सिविल सोसाइटी लीडर हैं। अगर अधिकारियों के पास तलाशी लेने का कोई ठोस कारण था, तो उन्हें सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, जरूरी मंजूरी लेनी चाहिए थी और कानूनी व सम्मानजनक तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। सही प्रक्रिया का पालन किए बिना देर रात छापा मारना कानून के शासन और एक सम्मानित सार्वजनिक हस्ती की गरिमा के प्रति अनादर दिखाता है।

केजेडसी इस मनमानी कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है और संबंधित अधिकारियों से इस ऑपरेशन के कानूनी आधार को स्पष्ट करने और इसमें शामिल कर्मियों के आचरण की निष्पक्ष जांच शुरू करने की मांग करता है। सुरक्षा ऑपरेशन पूरी तरह से कानून के दायरे में और सभी नागरिकों के अधिकारों व सम्मान का उचित ध्यान रखते हुए किए जाने चाहिए। केजेडसी पु डौमिनलाल हाओकिप और उनके परिवार के साथ एकजुटता से खड़ा है और सुरक्षा बलों से आग्रह करता है कि वे भविष्य के सभी ऑपरेशनों में पेशेवर रवैया अपनाएं, संयम बरतें और उचित प्रक्रिया का पालन करें।

--आईएएनएस

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