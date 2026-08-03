कई सालों की सेवा के बाद भी कैबिनेट में जगह नहीं मिलना निराशाजनक : दिनेश गुंडू राव

बेंगलुरु, 3 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने निराशा जताई लेकिन साथ ही कहा कि वह आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे।

Read More

दिनेश गुंडू राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "अपने राजनीतिक करियर में कर्नाटक के लोगों की सेवा करने का मौका मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है, चाहे विधायक के तौर पर हो या मंत्री के तौर पर। मैंने ऐसे कामों पर ध्यान दिया है जिनसे जमीनी स्तर पर असल बदलाव आया है। छह बार विधायक बनना सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और यह भरोसा मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है।"

उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी और अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति मेरी निष्ठा कभी कम नहीं हुई। मैंने यूथ कांग्रेस से लेकर जिला कांग्रेस, केपीसीसी और एआईसीसी तक कई पदों पर काम किया है। मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है, पूरी निष्ठा दिखाई है, विचारधारा को लेकर स्पष्ट रहा हूं और उन लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है जो मेरे साथ खड़े रहे हैं।"

राव ने लिखा, "आखिरकार, अच्छी गवर्नेंस, अच्छे मूल्यों और जनता की सेवा करने का संकल्प ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया है और आगे भी करता रहूंगा।"

कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर उन्होंने निराशा भी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह निराशाजनक है कि राज्य और पार्टी की इतने सालों तक सेवा करने के बाद भी मुझे इस कैबिनेट में सरकार की सेवा करने का मौका नहीं दिया गया। मुझे इस बात से निराशा हुई है कि मुझे शामिल न करने का कोई कारण बताए बिना ही ये फैसले लिए गए। इसके बावजूद मैं अपने लोगों और कर्नाटक की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखूंगा।"

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार में अनुभव और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। विस्तार में कई चौंकाने वाले फैसले सामने आए। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की करीबी मानी जाने वाली पूर्व मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।

वरिष्ठ नेता एचसी महादेवप्पा, तनवीर सैत, एसएस मल्लिकार्जुन और एचके पाटिल के साथ दिनेश गुंडू राव भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम