'कहीं पर वित्तीय संकट नहीं है', तेजस्वी यादव के बयान पर संतोष सुमन ने साधा निशाना

पटना, 11 जून (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें अपने पिताजी के कार्यकाल वाले बिहार की स्थिति को याद करना चाहिए।

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आईएएनएस से बातचीत करते हुए संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव को इतना ही ज्ञान था, तो चुनाव में उनकी ओर से बड़े-बड़े वादे क्यों किए जा रहे थे? बिहार को जिस हालात में राजद ने छोड़ा था, उनको याद करना चाहिए। अब बिहार कहां से कहां पहुंच गया है। आज बिहार का 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपए का बजट है। अगर वित्तीय संकट होता तो इतना बड़ा बजट नहीं होता। हम जो भी करते हैं, सोच-समझ कर करते हैं और अपने संसाधन के हिसाब से काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार की ओर से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं, उसके लिए सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। कहीं पर वित्तीय संकट नहीं है; यह केवल अफवाह है। जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया है, यही वजह है कि वे इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। आज भी समय है कि तेजस्वी अपनी आदतों से बाज आएं और जनता के बीच में जाएं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी के लगातार 12 वर्षों के कार्यकाल पर बधाई देने पर संतोष सुमन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बल्कि विश्व के कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के शानदार कार्यकाल को लेकर बधाई दी है। यह समय स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा।

कांग्रेस-टीएमसी के विलय की चर्चा पर संतोष सुमन ने कहा कि मेरा मानना है कि ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पार्टी जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। अब न तो सांसद और न विधायक उनके पास बचे हैं। ऐसे में उन्हें अपने पुराने घर में वापस लौटना है, लेकिन उनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, यह उनके बीच की बात है।

राम मंदिर मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हम सब इस मामले पर विशेष टिप्पणी नहीं करें तो बेहतर है।

लालू यादव के जन्मदिन को लेकर उन्होंने कहा कि उनके स्वस्थ्य जीवन के लिए शुभकामना देता हूं। वे दीर्घायु हों। लालू प्रसाद व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने समाज के कमजोर तबको के बारे में सोचा है।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी