कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज की, केसी वेणुगोपाल ने कीं बैठकें

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की रणनीति तेज कर दी है। उन्होंने संगठन के सभी स्तरों के नेताओं के साथ कई गहन बैठकें कीं।

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चुनाव वाले राज्यों के अपने दौरे के तहत वेणुगोपाल ने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के साथ चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी साझा की।

उन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक भी की और चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को व्यवस्थित करने पर जोर दिया।

वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे का उद्देश्य कांग्रेस संगठन की तैयारियों का आकलन करना और जमीनी स्तर से लेकर राज्य नेतृत्व तक बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना था।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ समीक्षा बैठक नहीं थी, बल्कि कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने और उन्हें पार्टी की व्यापक चुनावी रणनीति के साथ जोड़ने के लिए एक विस्तृत संवाद था।

उन्होंने जोर दिया कि कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर मंडल और राज्य स्तर तक एकजुट होकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि संगठन की तैयारियों में कोई कमी न रहे।

वेणुगोपाल ने अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड के लोगों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ व्यापक नाराजगी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस इस भावना को चुनावी सफलता में बदलने का काम करेगी और आगामी चुनावों में पार्टी निश्चित रूप से बड़ी जीत दर्ज करेगी।

उनके बयान से संकेत मिलता है कि कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा है कि जनता में मौजूद असंतोष को मजबूत प्रचार अभियान और एकजुट प्रयासों के जरिए राजनीतिक लाभ में बदला जा सकता है।

उत्तराखंड का यह दौरा वेणुगोपाल के चुनावी राज्यों के बड़े दौरे का हिस्सा है। इस अभियान के जरिए वह खुद चुनावी तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

अलग-अलग स्तर के नेताओं से सीधे संवाद कर कांग्रेस गुटबाजी को कम करने और मतदाताओं के सामने एकजुट चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही है।

इन बैठकों से यह भी संकेत मिलता है कि पार्टी भाजपा पर अपने हमले को और तेज करेगी। कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में शासन व्यवस्था और जनता की नाराजगी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी