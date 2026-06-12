कांग्रेस ने क्रॉस-वोटिंग में हार के डर से गलत भरा फॉर्म, अब कर रही ड्रामा: विश्वास सारंग

भोपाल, 12 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक शर्मिंदगी से बचने के लिए जानबूझकर राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद खड़ा किया और पार्टी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया।

Read More

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय दिया है। हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि कांग्रेस केवल नाटक और नौटंकी कर रही है। कांग्रेस को मालूम था कि तीसरी सीट पर चुनाव होगा और वह बुरी तरह हार जाएगी।

सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता पहले से ही क्रॉस-वोटिंग की बात कह रहे थे। उन्हें पता था कि क्रॉस-वोटिंग होगी और उनकी बेइज्जती होगी। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर गलत फॉर्म भरा, फॉर्म को खारिज कराया और अब हंगामा कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस आखिर किस दिशा में जा रही है? एक ओर वह संविधान के पालन की बात करती है और दूसरी ओर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की जाएगी? कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक परंपराओं को तार-तार करने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "आपने गलत फॉर्म क्यों भरा? जिन बड़े-बड़े नेताओं और वकीलों को लेकर आज आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनसे ही फॉर्म भरवा लेते तो यह स्थिति नहीं आती।"

उन्होंने आगे कहा कि मीनाक्षी नटराजन के शपथपत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई। उनके अनुसार यह जानकारी इसलिए छिपाई गई क्योंकि मामला महिला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ था। उनका आरोप है कि कांग्रेस इस विषय को उजागर नहीं होने देना चाहती थी।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने जानबूझकर अपना फॉर्म खारिज कराया। एक कारण यह था कि मामला महिला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ था और दूसरा कारण यह था कि क्रॉस-वोटिंग होने वाली थी। कांग्रेस को डर था कि क्रॉस-वोटिंग होने पर उसकी राजनीतिक बेइज्जती होगी। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम